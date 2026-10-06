Galatasaray'da aslan pusuda! Osimhen'in hedefi Barcelona gecesi

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, sakatlığın ardından sahalara dönüş yolunda. Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ederek haftanın açılışını yapacak olan sarı-kırmızılılar, ligde hata yapmak istemezken Osimhen için de temkinli bir dönüş planı hazırladı.

ÜÇ MAÇLIK HASRET SONA YAKLAŞIYOR

Osimhen, Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısında sağ kasık bölgesinden sakatlanmış, ardından Sporting Lizbon, Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarında forma giyememişti. Sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı kadrosundan da çıkarılan 27 yaşındaki golcü, milli ara boyunca tedavisini sürdürdü. İstanbul'a dönen yıldız futbolcu salonda bireysel çalışma yaptı. Sakatlanmadan önce bu sezon çıktığı 4 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

KASIMPAŞA MAÇINDA ACELE YOK

Teknik heyet ile sağlık ekibi, Osimhen'in cuma günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giymesinin risklerini masaya yatırdı. Teknik direktör Okan Buruk'un sağlık ekibiyle sık sık görüştüğü, Nijeryalı golcünün durumunun maça kadar gün gün kontrol edileceği belirtiliyor. Henüz netleşmeyen tabloda Osimhen'in ikinci yarıda kısa süre alması da ihtimaller arasında.

TÜM GÖZLER BARCELONA GECESİNDE

Osimhen'in kendisi için asıl hedef olarak 13 Ekim'de RAMS Park'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçını belirlediği ve İspanyol ekibine karşı mutlaka sahada olmak istediği ifade ediliyor. Bu yüzden Barcelona karşılaşmasında oynamasını tehlikeye atacak hiçbir karar alınmayacak. Süper Lig'de 13 puanla ikinci sırada bulunan Galatasaray, Kasımpaşa'dan galibiyetle ayrılıp Avrupa sınavına yıldız golcüsüyle çıkmanın hesabını yapıyor.