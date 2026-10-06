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Galatasaray'da aslan pusuda! Osimhen'in hedefi Barcelona gecesi

Sakatlığını atlatan Victor Osimhen'in Kasımpaşa maçındaki durumu gün gün izlenecek; Galatasaray'ın golcüsünün asıl hedefi Barcelona karşılaşması.

Galatasaray'da aslan pusuda! Osimhen'in hedefi Barcelona gecesi
Emre Şen

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, sakatlığın ardından sahalara dönüş yolunda. Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ederek haftanın açılışını yapacak olan sarı-kırmızılılar, ligde hata yapmak istemezken Osimhen için de temkinli bir dönüş planı hazırladı.

ÜÇ MAÇLIK HASRET SONA YAKLAŞIYOR

Galatasaray da aslan pusuda! Osimhen in hedefi Barcelona gecesi 1

Osimhen, Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısında sağ kasık bölgesinden sakatlanmış, ardından Sporting Lizbon, Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarında forma giyememişti. Sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı kadrosundan da çıkarılan 27 yaşındaki golcü, milli ara boyunca tedavisini sürdürdü. İstanbul'a dönen yıldız futbolcu salonda bireysel çalışma yaptı. Sakatlanmadan önce bu sezon çıktığı 4 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

KASIMPAŞA MAÇINDA ACELE YOK

Galatasaray da aslan pusuda! Osimhen in hedefi Barcelona gecesi 2

Teknik heyet ile sağlık ekibi, Osimhen'in cuma günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giymesinin risklerini masaya yatırdı. Teknik direktör Okan Buruk'un sağlık ekibiyle sık sık görüştüğü, Nijeryalı golcünün durumunun maça kadar gün gün kontrol edileceği belirtiliyor. Henüz netleşmeyen tabloda Osimhen'in ikinci yarıda kısa süre alması da ihtimaller arasında.

TÜM GÖZLER BARCELONA GECESİNDE

Galatasaray da aslan pusuda! Osimhen in hedefi Barcelona gecesi 3

Osimhen'in kendisi için asıl hedef olarak 13 Ekim'de RAMS Park'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçını belirlediği ve İspanyol ekibine karşı mutlaka sahada olmak istediği ifade ediliyor. Bu yüzden Barcelona karşılaşmasında oynamasını tehlikeye atacak hiçbir karar alınmayacak. Süper Lig'de 13 puanla ikinci sırada bulunan Galatasaray, Kasımpaşa'dan galibiyetle ayrılıp Avrupa sınavına yıldız golcüsüyle çıkmanın hesabını yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
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