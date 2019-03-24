Akhisarspor'da Fatih Öztürk affedildi

Süper Lig'de düşme hattında son sırada yer alan Akhisarspor'da 24 Şubat'taki Galatasaray deplasmanında sakatlığı gerekçesiyle forma giymediği için kadro dışı bırakılan kaleci Fatih Öztürk'e yönetimden af çıktı.
Fatih'in yönetim kurulu kararıyla salı gününden itibaren takımla antrenmanlara başlayacağı öğrenildi. Akigo'da 4 sezondur forma giyen, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki Fatih'in adı Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'la da anılmaya başlamıştı.
''Hakkınızı helal edin''
Mustafa Cengiz'e şok! G.Saray seçime gidiyor
Soldado'dan Valencia'ya ret
Oğuzhan Özyakup'tan Ali Ece'ye sert cevap
Şampiyon Altınordu
Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı açıkladı
F.Bahçe liderliğini sürdürdü
MHK'nin VAR semineri başladı
Yıldız transfer bombası patladı
Karaman Trabzonspor'da kendini buldu
Tudor geri döndü! Resmen açıklandı
Ozan Kabak'ı dünya devi istiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum