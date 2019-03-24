SPOR

Akhisarspor'da Fatih Öztürk affedildi

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 24.03.2019 21:29 | Son Güncelleme

Süper Lig'de düşme hattında son sırada yer alan Akhisarspor'da kadro dışı bırakılan kaleci Fatih Öztürk, yönetimden tarafından affedildi.

Akhisarspor'da Fatih Öztürk affedildi

Süper Lig'de düşme hattında son sırada yer alan Akhisarspor'da 24 Şubat'taki Galatasaray deplasmanında sakatlığı gerekçesiyle forma giymediği için kadro dışı bırakılan kaleci Fatih Öztürk'e yönetimden af çıktı.

Fatih'in yönetim kurulu kararıyla salı gününden itibaren takımla antrenmanlara başlayacağı öğrenildi. Akigo'da 4 sezondur forma giyen, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki Fatih'in adı Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'la da anılmaya başlamıştı.

PARTNERAylık kirası 40 bin lira...Aylık kirası 40 bin lira...
Akhisarspor son sıradan kurtulamadıAkhisarspor son sıradan kurtulamadı
Manu'ya 2 maç cezaManu'ya 2 maç ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih öztürk akhisarspor

En Çok Okunan Haberler

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

5 gollü mücadele! İşte detaylar

5 gollü mücadele! İşte detaylar

3 yıldız için tam 290 milyon Euro

3 yıldız için tam 290 milyon Euro

Mustafa Cengiz kararını verdi

Mustafa Cengiz kararını verdi

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Kötü bir gece oldu bizim için'

'Kötü bir gece oldu bizim için'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Akhisar açıklaması geldi!

Akhisar açıklaması geldi!

Hamzaoğlu bombası! İşte yeni takımı...

Hamzaoğlu bombası! İşte yeni takımı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akhisarspor'da Fatih Öztürk affedildi

Akhisarspor'da Fatih'e af çıktı

Akhisarspor Süper Lig'de son sıradan kurtulamadı

Akhisarspor son sıradan kurtulamadı

PFDK, Elvis Manu'ya 2 maç ceza verdi

Manu'ya 2 maç ceza

Takım arkadaşıyla birbirine girdi, kadro dışı kaldı!

Takım arkadaşıyla birbirine girdi, kadro dışı kaldı!

Ercan Kahyaoğlu: Takım moral buldu ve önünü görmeye başladı

Kahyaoğlu galibiyeti taraftara armağan etti

Sergen Yalçın: Kötü bir gece oldu bizim için

'Kötü bir gece oldu bizim için'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.