SPOR

Akhisarspor'da gündem Saffet Susic!

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 16.06.2018 15:50 | Son Güncelleme

Okan Buruk'la yollarını ayıran Akhisarspor teknik direktör arayışlarına hız verdi. Akhisarspor'un teknik direktör listesinin ilk sırasında Saffet Susic'in yer aldığı iddia edildi.

Akhisarspor'da gündem Saffet Susic!

Spor Toto Süper Lig'de takıma geçen sezon tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıran Teknik Direktör Okan Buruk'la haftalardır yürüttüğü görüşmelerde anlaşmaya varamayıp ipleri koparan Akhisarspor'un listesinin ilk sırasına Saffet Susic'i aldığı iddia edildi.

Ligde son olarak geçen sezon Alanyaspor'u çalıştıran 63 yaşındaki Bosna Hersekli Susic, İstanbulspor, Konyaspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Osmanlıspor gibi takımlarda da görev yapmıştı. Susic, 2009-2014 yılları arasında ise ülkesinin milli takımını çalıştırdı.

Akhisarspor, iç transferde Muğdat, Soner, Olcan ve Serginho'yla anlaşamayıp Onur, Aykut, Barbosa, Hasan Ali'yle sözleşme yenilemişti.

(DHA)

PARTNERBöylesini gördünüz mü? Böylesini gördünüz mü?
Akhisarspor'da Buruk kırgınAkhisarspor'da Buruk kırgın
Akhisarspor'da Okan Buruk ile yollar ayrıldıAkhisarspor'da Okan Buruk ile yollar ayrıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akhisarspor saffet susic

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Cüneyt Çakır'ın kararları Dünya Kupası'na damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın kararları Dünya Kupası'na damga vurdu!

İlkay Gündoğan'ın arabasına saldırıldığı ortaya çıktı!

İlkay Gündoğan'ın arabasına saldırıldığı ortaya çıktı!

Wesley Sneijder Beşiktaş'a önerildi!

Wesley Sneijder Beşiktaş'a önerildi!

Beşiktaş forması giyen Dokali Libya İstanbul'a geldi!

Beşiktaş forması giyen Dokali Libya İstanbul'a geldi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akhisarspor'da gündem Saffet Susic!

Akhisarspor'da gündem Saffet Susic!

Akhisarspor'da Buruk kırgın

Akhisarspor'da Buruk kırgın

Akhisarspor'da Okan Buruk ile yollar ayrıldı

Akhisarspor'da Okan Buruk ile yollar ayrıldı

Olcan Adın Akhisarspor'dan ayrıldığını açıkladı!

Olcan Adın Akhisarspor'dan ayrıldığını açıkladı!

Akhisarspor'da Okan Buruk krizi

Akhisarspor'da Okan Buruk krizi

Teleset Mobilya Akihsarspor Salih Uçan'ın peşine düştü!

Teleset Mobilya Akihsarspor Salih Uçan'ın peşine düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.