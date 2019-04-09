SPOR

Akhisarspor'da Mustafa Yumlu mutluluğu

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 09.04.2019 13:35 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda yenerek 9 maç sonra düşme hattında son sıradan kurtularak kümede kalma yarışında umutlanan Akhisarspor'da Mustafa Yumlu, aylar sonra yeşil sahalara adım attı. Ligde 3 Kasım 2018'de Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la oynanan maçın 62. dakikasında çapraz bağları kopup ameliyat olan takımın sembol isimlerinden Mustafa Yumlu, 5 ay sonra yine BŞB Erzurum maçı arifesinde takımdan ayrı olarak antrenmanlara başladı.

Akhisarspor'da Mustafa Yumlu mutluluğu

Almanya'da sağ diz ön çapraz bağ ve menüsküs yırtığı ameliyatı olan tecrübeli stoper, futbolu çok özlediğini belirtti. Düşme hattındaki takımın mücadelesinde sahada olamaması nedeniyle kahrolan Mustafa Yumlu, "Rabbim kimseye böyle bir sakatlık yaşatmasın. Uzun bir aranın ardından yeşil zemine ayak basmak çok güzel bir duygu. Nasipse en kısa sürede toparlanıp, eski günlerime geri döneceğim" diye konuştu.

TARAFTARDAN ÖRNEK HAREKETLER

AKHİSARSPOR'un Yeşil Siyah Taraftarlar Derneği, örnek sosyal faaliyetlere imza atıyor. Yeşil-siyahlı taraftarlar, 8 Nisan 1970'te kurulan Akhisarspor'un 49. kuruluş yıl dönümünde Onursal Başkan Yılmaz Atabarut'u unutmadı. Taraftarlar, kulübün kurucu başkanı olan Atabarut'u evinde ziyaret ederek çiçek ve forma hediye etti. Yeşil Siyah Taraftarlar Derneği'nin nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür eden Yılmaz Atabarut, "Bu önemli günde gerçekleştirdiğiniz ziyaretten dolayı hepinize teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Akhisarspor'u bizler kurduk, sizler yaşatacaksınız. Akhisarspor zor süreçten geçiyor ve bu süreçte takımın yanında olun. Tüm şehir Akhisarspor'a destek olsun. Kötü günler geçecek ve Akhisarspor'umuz laik olduğu Süper Lig'de mücadele etmeye devam edecek" dedi.

Yeni nesilleri Akhisarsporlu yetiştirme hedefiyle yola çıkan Yeşil Siyah Taraftarlar Derneği, kulübün 49. kuruluş yıl dönümünde Akhisar Bekir Pehlivanoğlu ilköğretim okulunda eğitim öğretim hayatına başlayan 1. sınıf öğrencilerinin tümüne Akhisarspor forması da hediye etti. Okulda öncelikle Müdür Muhsin Alan'ı ziyaret eden Yeşil Siyah Taraftarlar Derneği Başkanı Sami Çavdar ve yönetim kurulu, günün anısına dernek kaşkolu hediye ettiler. Sonrasında 1/A , 1/B ve 1/C sınıflarına ziyarette bulunup forma dağıtımı yapan dernek yönetimi miniklerden Akhisarsporlu olma sözünü aldı. Miniklerin Akhisarspor tezahüratlarının ardından hatıra fotoğrafı çekilerek ziyaret noktalandı.

PARTNERO adayı turistlere kapattılar!O adayı turistlere kapattılar!
Akhisarspor'da Mustafa Yumlu mutluluğuAkhisarspor'da Mustafa Yumlu mutluluğu
Akhisar'da Manu şokuAkhisar'da Manu şoku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akhisarspor mustafa yumlu Spor Toto Süper Lig Almanya Göztepe

En Çok Okunan Haberler

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Chelsea'nin yıldızı alkollü araç kullanırken kaza yaptı

Chelsea'nin yıldızı alkollü araç kullanırken kaza yaptı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Canlı yayında açıkladı: VAR bozulmuş

Canlı yayında açıkladı: VAR bozulmuş

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Akhisar'da iki eksik

Akhisar'da iki eksik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Akhisarspor'da Fatih'e af çıktı

Akhisarspor'da Fatih'e af çıktı

Akhisarspor son sıradan kurtulamadı

Akhisarspor son sıradan kurtulamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akhisarspor'da Mustafa Yumlu mutluluğu

Akhisarspor'da Mustafa Yumlu mutluluğu

Akhisarspor'da Mustafa Yumlu mutluluğu

Mustafa Yumlu mutluluğu

Akhisarspor'da Elvis Manu şoku

Akhisar'da Manu şoku

Akhisarspor'da Ümraniyespor maçı öncesi iki eksik var

Akhisar'da iki eksik

Cem Kavçak: Son düdüğe kadar her şeyi yapacağız

Akhisarspor umudunu koruyor

Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'u sarsan iki vefat haberi

Süper Lig ekibini sarsan iki vefat haberi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.