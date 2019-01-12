SPOR

Akhisarspor'da Rajko Rotman belirsizliği

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 12.01.2019 15:07 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'un devre arasında anlaşmaya vardığı tek isim olan Rajko Rotman'ın transferinde menajer kaynaklı sorun olduğu iddia edildi.

Akhisarspor'da Rajko Rotman belirsizliği

İlk yarıda formasını giydiği Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra aynı gün Akigo'yla 2.5 yıllığına el sıkışan Sloven ön liberonun durumu hafta başında belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü Kayserispor'a konuk olacak yeşil-siyahlılarda kurmaylar, adı Galatasaray'la anılan kaleci Fatih Öztürk'e kapıları kapattı. Akigo'nun geçen yıl kazanılan 2 kupada büyük pay sahibi olan 32 yaşındaki file bekçisini kesinlikle göndermeyeceği öğrenildi. Trabzonspor'dan 2015 yılında bonservis bedelsiz transfer olduğu Akhisar'da yedek kaleciyken geçen yıl Türkiye Kupası'ndaki performansıyla eldivenleri eline geçirip bir daha çıkarmayan Fatih'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Adrien Regattin'den özeleştiriAdrien Regattin'den özeleştiri
''Burak gol atmaz, biz kazanırız''''Burak gol atmaz, biz kazanırız''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig akhisarspor Rajko Rotman

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı

Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı

Şener'den Beşiktaş sözleri

Şener'den Beşiktaş sözleri

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Seleznyov'un yeni takımı belli oldu

Seleznyov'un yeni takımı belli oldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Fatih Öztürk formayı hiç çıkarmadı

Fatih Öztürk formayı hiç çıkarmadı

Akhisarspor'dan puanlı veda

Akhisarspor'dan puanlı veda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akhisarspor'da Rajko Rotman belirsizliği

Akhisar'da Rotman belirsizliği

Adrien Regattin: Lig bu sene çok sıkı geçecek

Adrien Regattin'den özeleştiri

Bilal Kısa: Burak gol atmaz, biz de Beşiktaş maçını kazanırız

''Burak gol atmaz, biz kazanırız''

Akhisarspor'da Elvis Manu krizi çözüldü

Akhisar'da Manu krizi çözüldü

Cihat Arslan: 2-3 transfer yapmak istiyoruz

''2-3 transfer yapmak istiyoruz''

Seleznyov'un yeni takımı Malaga

Seleznyov'un yeni takımı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.