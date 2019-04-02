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Akhisarspor'da Ümraniyespor maçı öncesi iki eksik var

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 02.04.2019 14:31 | Son Güncelleme

Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'a konuk olacak. Akhisarspor'da kritik maç öncesi iki eksik bulunuyor.

Akhisarspor'da Ümraniyespor maçı öncesi iki eksik var

Spor Toto Süper Lig'de son sırada yer almasına rağmen kupada son 4 takım arasına kalmayı başaran Akhisarspor, yarı final ilk maçında yarın Ümraniyespor'la İstanbul'da karşılaşacak. Müsabakanın rövanşı 25 Nisan Perşembe günü Akhisar'da oynanacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen'in yönetecek.

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Mustafa Yumlu'nun yanı sıra, babası vefat ettiği için Portekiz'e giden Miguel Lopes forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nı geride kalan sezon müzesine götürerek önemli bir başarıya imza atan Akhisarspor, organizasyonun son şampiyonu unvanına sahip.

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