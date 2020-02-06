SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Akhisar Belediyespor
  4. Akhisarspor'dan ayrılan Regattin 6 ay sonra takım buldu

Akhisarspor'dan ayrılan Regattin 6 ay sonra takım buldu

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 06.02.2020 14:22 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'den geçen yıl düştüğü Süper Lig'e dönmeye çalışan Akhisarspor'da, sezon başında takımdan ayrılan Adrien Regattin, 6 ay sonra ABD Major Lig takımlarından FC Cincinnati'yle sözleşme imzaladı.

Akhisarspor'dan ayrılan Regattin 6 ay sonra takım buldu

TFF 1. Lig'den geçen yıl düştüğü Süper Lig'e dönmeye çalışan Akhisarspor'da, sezon başında takımdan ayrılıp aylarca boşta kalan Adrien Regattin sonunda kulüp buldu.

Akhisar'la sözleşmesini geçen ağustos ayında feshettikten sonra 6 aydır kulüpsüz olan Faslı oyuncu, ABD Major Lig takımlarından FC Cincinnati'yle sözleşme imzaladı.

Regattin, geçen sezon Akhisar'da 23 Süper Lig maçında 3, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 8 maçta 2 gol atmış, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 karşılaşmada yeşil-siyahlı formayı giymişti.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
PARTNER Dünyanın takip ettiği maçta skandal görüntü! Dünyanın takip ettiği maçta skandal görüntü!
'Tekrar Süper Lig'e çıkacağız''Tekrar Süper Lig'e çıkacağız'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adrien Regattin akhisarspor FC Cincinnati

En Çok Okunan Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

Arda Turan için ilginç açıklama! "Şaka mı?"

Arda Turan için ilginç açıklama! "Şaka mı?"

Terim'den G.Saraylı futbolcuya şok sözler

Terim'den G.Saraylı futbolcuya şok sözler

Terim'den oyuncularına gönderme

Terim'den oyuncularına gönderme

Ünlü boksör bir anda eşinin boğazına yapıştı

Ünlü boksör bir anda eşinin boğazına yapıştı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu!

Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akhisarspor'dan ayrılan Regattin 6 ay sonra takım buldu

6 ay sonra takım buldu

Mehmet Altıparmak: Transfer yapamazsak da sorun yaşamayız

''Transfer yapamazsak da sorun yaşamayız''

Akhisarspor'da değişim

Akhisarspor'da değişim

Hüseyin Eryüksel: Tekrar Süper Lig'e çıkacağız

'Tekrar Süper Lig'e çıkacağız'

Akhisarspor'dan transfer yasağı yalanlaması

Akhisar'a transfer yasağı geldi mi?

Elvis Manu'dan Çin ve Türkiye ile ilgili çarpıcı sözler

Çarpıcı Türkiye ve hakem sözleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.