Akhisarspor'dan ayrılan Regattin 6 ay sonra takım buldu

TFF 1. Lig'den geçen yıl düştüğü Süper Lig'e dönmeye çalışan Akhisarspor'da, sezon başında takımdan ayrılıp aylarca boşta kalan Adrien Regattin sonunda kulüp buldu.
Akhisar'la sözleşmesini geçen ağustos ayında feshettikten sonra 6 aydır kulüpsüz olan Faslı oyuncu, ABD Major Lig takımlarından FC Cincinnati'yle sözleşme imzaladı.
Regattin, geçen sezon Akhisar'da 23 Süper Lig maçında 3, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 8 maçta 2 gol atmış, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 karşılaşmada yeşil-siyahlı formayı giymişti.
(DHA)
Beşiktaş İK müdürünün telefonuyla Yasin Sülün'ü kovdu
Hüseyin Çimşir yüzleri güldürüyor
Terim'den G.Saraylı futbolcuya şok sözler
Bayern Münih çeyrek finale yükseldi
Terim'den oyuncularına gönderme
Arda Turan için ilginç açıklama! "Şaka mı?"
Merih Demiral'dan Ronaldo'ya mesaj
''Futbol konuşmak istemiyorum''
'Irkçı saldırı insanlık ayıbıdır'
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe'den flaş 'ırkçılık' açıklaması
Juve'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
Beşiktaş'tan çok sert MHK ve TFF açıklaması!
Ronaldo ve Messi'ye fark attı
''Felipe Melo anneme küfür etti''
Okuyucu Yorumları 0 yorum