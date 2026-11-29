Galatasaray'da Victor Osimhen'in Beşiktaş derbisindeki durumu belli oldu. Ameliyat sonrası dönüş sürecinde bulunan Nijeryalı futbolcunun, Beşiktaş karşılaşmasında kadroda yer almayacağı öğrenildi.
Victor Osimhen'in derbide forma giymek istediği ancak Galatasaray sağlık ekibinin oyuncunun sağlığını ön planda tutarak riske atmamaya karar verdiği kaydedildi. Sarı-kırmızılılarda golcü oyuncunun tedavi ve dönüş planlamasının temkinli şekilde sürdürüleceği ifade edildi.
Stuttgart maçında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olan Victor Osimhen, sahalara dönüş için rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyordu. Derbi öncesinde kadroya alınmayan Nijeryalı golcünün, fiziksel açıdan tam hazır hale gelmeden zorlu mücadeleye dahil edilmemesi kararlaştırıldı.
Golcü oyuncunun yokluğunda Galatasaray teknik heyetinin Beşiktaş deplasmanında hücum hattındaki kurguyu mevcut kadro üzerinden şekillendireceği belirtildi. Sarı-kırmızılı ekipte derbi hazırlıkları, Victor Osimhen'in yer almadığı plan doğrultusunda tamamlanacak.
Sarı-kırmızılı kulüpte Victor Osimhen'in sakatlık sonrası dönüş takviminde acele edilmeyeceği vurgulandı. Oyuncunun sonraki haftalardaki maçlara ağrısız ve tam kapasiteyle çıkabilmesi için sağlık ekibinin kontrolünde adım adım ilerleneceği kaydedildi.
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