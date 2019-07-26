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Akhisarspor'dan transfer yasağı yalanlaması

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 26.07.2019 19:33 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'a transfer yasağı geldiğine yönelik yapılan haberleri Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel yalanladı.

Akhisarspor'dan transfer yasağı yalanlaması

Bugün bazı basın ve yayın organlarında çıkan Akhisarspor yönetimi ile eski teknik direktörleri Cihat Arslan arasındaki 600 bin TL’lik uyuşmazlıktan dolayı transfer yasağı geldiği başlığı altında haberler yayınlandı.

Takımla beraber Ankara Kızılcahamam kampında bulunan Akhisarspor Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ortaya atılan haberlerin tamamen yalan haber olduğunu, bugün 26 Temmuz 2019 tarihi itibariyle, Bjarnason, Erhan Çelik ve Bertuğ Bayar’ın TFF tarafından profesyonel futbolcu lisanslarını aldıklarını ifade etti.

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