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Bernd Storck: "Bizim açımızdan en önemlisi kazanmaktı"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, Karaköprü Belediyespor müsabakasının ardından, "Bu maç için bizim açımızdan en önemlisi kazanmaktı, iyi bir şekilde kazanmaktı, iyi oynayarak kazanmaktı. Ben bunu becerdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Bernd Storck: "Bizim açımızdan en önemlisi kazanmaktı"

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı 3Karaköprü Belediyespor’u 5-0 mağlup etti.

"BAŞINDAN İTİBAREN MAÇI CİDDİYE ALDIK"

Bernd Storck: "Bizim açımızdan en önemlisi kazanmaktı" 1

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, "Bu maç için bizim açımızdan en önemlisi kazanmaktı, iyi bir şekilde kazanmaktı, iyi oynayarak kazanmaktı. Ben bunu becerdiğimizi düşünüyorum. Başından itibaren maçı ciddiye aldık ve rakibimize neredeyse hiç pozisyon vermeden bu galibiyeti sağladık. Organizasyonumuz iyiydi. Yeni oyuncuları denedik; defans oyuncularımızın neredeyse hepsi yeni oyunculardı ve bunlar iyi iş çıkardı. Özellikle Niasse’nin ilk maçıydı, ilk maçında da onu oynatabilmemiz bizim açımızdan mutluluk vericiydi. İkinci yarıda da genç oyuncularımızı oyuna dahil ettik, hatta bir tanesi gol attı, onun için de mutluyum. Özellikle yedek oyuncularımız sahaya girdiğinde iyi iş çıkardılar, ondan dolayı da mutluyum. İyi bir stil ortaya koyduk tüm maç boyunca. Bu maç için aslında en önemli şeylerden biri de bir güvenimizin olmasıydı, bize bir özgüven sağlamasıydı, çünkü pazartesi günü çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maç için özgüvene ihtiyacımız vardı ve bu maç bunu sağlattı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği türkiye kupası
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