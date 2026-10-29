Yusuf Demir yeniden doğdu! Avusturya'da fırtına gibi esiyor

Galatasaray'dan ayrılarak Rapid Wien'e dönen Yusuf Demir, Avusturya'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 17 karşılaşmada 6 gol ve 6 asist üreterek toplam 12 gole doğrudan katkı sağladı.

RAPİD WİEN'DE SKORA DOĞRUDAN ETKİ EDİYOR

Rapid Wien formasıyla Avusturya Ligi, Konferans Ligi elemeleri ve Avusturya Kupası'nda toplam 17 maçta görev alan Yusuf Demir, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu, takımının başarısında önemli rol üstlendi.

LİGDEKİ ÇIKIŞINI KUPAYA DA TAŞIDI

Avusturya Ligi'nde 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Rapid Wien, liderlik koltuğunda bulunuyor. Ligdeki tüm karşılaşmalara ilk 11'de başlayan Yusuf Demir, son Austria Lustenau maçında iki gol atarken First Vienna karşısında da Avusturya Kupası'nda fileleri havalandırdı.

Genç futbolcu, son olarak 2020-2021 sezonunda gol ve asist toplamında çift haneli sayılara ulaşmıştı. Bu sezonki performansıyla söz konusu istatistiği yeniden yakalayan Yusuf, kariyerinde yeni bir sayfa açmış görünüyor.

BARCELONA VE GALATASARAY DENEYİMİ YAŞADI

Futbola Avusturya'da başlayan Yusuf Demir, Rapid Wien'de gösterdiği performansın ardından Barcelona'ya kiralanmış, sonrasında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı formayla 26 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol ve 2 asist kaydetti. Bir dönem Basel'de de oynayan Yusuf, Galatasaray'dan ayrılığının ardından Rapid Wien'e geri döndü.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Yusuf Demir'in Rapid Wien ile sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erecek. Kontratında bir yıllık uzatma opsiyonu bulunan 23 yaşındaki futbolcunun geleceği merak konusu olurken, Avusturya'daki yükselişini sürdürmesi halinde transfer gündeminde daha fazla yer bulması bekleniyor.