SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Akhisarspor'dan yeni program

Akhisarspor'dan yeni program

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 03.04.2020 15:53 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart’ta liglere tüm dünyada olduğu gibi ara veren TFF, sezonun haziran ayında yeniden başlayıp tamamlanmasının hedeflendiğini açıklarken, Akhisarspor da futbolcularına yeni program çıkardı.

Akhisarspor'dan yeni program

Takımı 6’şar kişiden 4 grup halinde bölen teknik direktör Yılmaz Vural, her gün saat 12.00’de antrenörlerine oyuncularla canlı bağlantı yaptırıp evde bireysel antrenman programını uygulatıyor. Yılmaz Vural, 1 Mayıs’a kadar program belirlediklerini, mayıs ayı içinde de şartlar uygun hale gelirse yeniden toplanıp 1 aylık topla hazırlık süreci geçireceklerini söyledi.

"Programımızı uygulayan futbolcular dönüşte yüzde 60-70 hazır durumda olur” diyen Vural, “Liglerin haziran ayında sağlıklı bir şekilde başlayıp kısa periyotta tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Kulüplerin durumu göz önüne alınmalı. 28 haftası oynanmış bir lig var. Yalnız 6 maç kaldı. Biz zaten şubatta 15 günde 6 maç oynadığımız bir periyot geçirdik. Federasyon, Gençlik Spor Bakanlığı, FIFA, UEFA ve Bilim Kurulu’yla temas halinde hareket ediyor. Profesyonel Futbolcular Derneği ve Futbol Antrenörleri Derneği’nden de olumlu görüşler alınıp ligin haziranda seyircili bir şekilde başlamasından yanayım. Futbol seyirci için oynanıyor. Ancak bunun için canlar kaybettiğimiz bu salgın sürecini sağlıklı bir şekilde atlatmamamız şart" dedi.

"TEMMUZ ORTASI GEÇİLMEMELİ"

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, haziran ayında yeniden başlaması hedeflenen liglerin en geç temmuz ayı ortasında tamamlanması gerektiğini söyledi. Vural, "19 Mart’ta sezon durdurulmak zorunda kaldı. 2.5 ay ara vermiş olacağız. Liglerde kalan haftaların hepsi final niteliğinde geçecek. Yaz sıcağında sporcu sağlığına da dikkat edilmesi gereken bir süreç olacak. 31 Mayıs’ta bitecek mevcut sözleşmeler de ele alınmalı. Kulüpler için bir de işin ekonomik boyutu var. Bizim Akhisarspor olarak mart ayı dışında maaş alacağımızın bulunmaması diğer kulüplere göre avantajımız" diye konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
Altay ligin bitmesini istiyorAltay ligin bitmesini istiyor
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akhisarspor koronavirüs tff

En Çok Okunan Haberler

TÜBİTAK'ta görevli profesör: Yapılmazsa milyonlar ölebilir

TÜBİTAK'ta görevli profesör: Yapılmazsa milyonlar ölebilir

Flaş karar! 3 ay boyunca sayaç okuma yapılmayacak

Flaş karar! 3 ay boyunca sayaç okuma yapılmayacak

Ünlü teknik adamdan F.Bahçe sinyali

Ünlü teknik adamdan F.Bahçe sinyali

Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte yanıtı

Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte yanıtı

Galatasaray'ın eski yıldızı koronavirüse yakalandı

Galatasaray'ın eski yıldızı koronavirüse yakalandı

Arda Turan boş mukaveleye imza atmaya hazır

Arda Turan boş mukaveleye imza atmaya hazır

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Özdemir Süper Lig için tarihi verdi

Özdemir Süper Lig için tarihi verdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yılmaz Vural maç sonu fenalaştı

Yılmaz Vural maç sonu fenalaştı

Erzurumspor'da flaş ayrılık!

Erzurumspor'da flaş ayrılık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akhisarspor'dan yeni program

Akhisarspor'dan yeni program

Altay ligin bitmesini istiyor

Altay ligin bitmesini istiyor

Hamit Altıntop'tan dayanışma mesajı

Hamit Altıntop'tan dayanışma mesajı

Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı!

Yılmaz Vural'dan F.Bahçe sözleri

Akhisarspor'dan kampanyaya destek

Akhisarspor'dan kampanyaya destek

Okan Derici: Her şey bizim elimizde

'Her şey bizim elimizde'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.