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Akhisarspor'dan Yılmaz Vural’a resmi teklif

25.02.2021 19:57 | Son Güncelleme:
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Akhisarspor'dan Yılmaz Vural’a resmi teklif

Akhisarspor Kulübü Başkanı Evren Özbey, yaptığı açıklamada, teknik direktör Mesut Dilsöz ile karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırdıklarını ve Yılmaz Vural’a teklif götürdüklerini açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’da teknik direktör Mesut Dilsöz dönemi sona erdi. Akhisarspor Kulübü Başkanı Evren Özbey, yaptığı açıklamada, teknik direktör Mesut Dilsöz ile karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırdıklarını söyledi.

Teknik direktörlük için eski çalıştırıcıları Yılmaz Vural’a teklif götürdüklerini kaydeden Özbey, "Kendisi Süper Lig’den bazı kulüplerden cevap beklediğini, şu an için düşünmediğini söyledi. Başka görüştüğümüz bir iki isim daha var." ifadelerini kullandı.

Sezona Cem Kavçak ile başlayan yeşil-siyahlı ekip daha sonra takımın başına Mesut Dilsöz’ü getirmişti. (AA)

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