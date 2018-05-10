Akhisarspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (ZTK finali Akhisar FB maçı canlı izle)

Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı ile kupa sahibi buluyor. 56. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe bu akşam Diyarbakır'da karşılaşacak. Kupanın iki finalisti bugüne kadar tamamı ligde olmak üzere 12 kez karşı karşıya geldi. Bu sezon oynanan iki maçta da Akhisarspor, Fenerbahçe'yi yenmeyi başardı. Namağlup olarak finale gelmeyi başaran Fenerbahçe, 4 yıl aradan sonra kupayı müzesine götürebilecek mi? Tarihinde ilk kez finale kalan Akhisarspor, kupayı kazanabilecek mi? Peki Akhisarspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Akhisar - Fenerbahçe maçına dair detaylar, sakat-cezalı oyuncuların durumları, muhtemel ilk onbirler ve maçın canlı yayın linki haberimizde.
Diyarbakır Stadyumu'nda 10 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Barış Şimşek olacak. 2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Finali müsabakası atv'den canlı olarak yayınlanacak.
Akhisar - Fenerbahçe final maçı canlı izle (10 Mayıs 20.30 atv)
AKHİSAR FİNALE NASIL KALDI?
Teleset Mobilya Akhisarspor ise 4. turdan itibaren kupada yer aldı. Ege temsilcisi ilk olarak Anagold 24 Erzincanspor'u 6-0 yenerek bir üst tura çıktı. Daha sonra 5. turda Ankara Demirspor'u 3-0 ve 1-1'lik skorlarla geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, son 16 turunda ise Boluspor karşısında 2-1'lik yenilgi ve 1-0'lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı. Son 8'de karşılaştığı Kayserispor'u da 1-0 ve 2-2'lik skorlarla eleyen Ege temsilcisi, yarı finalde Galatasaray'a rakip oldu.
Teleset Mobilya Akhisarspor kupada Galatasaray karşısında büyük sürprize imza attı. İlk maçta rakibine iç sahada 2-1 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, rövanş mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yenerek finale yükselme başarısı gösterdi.
FENERBAHÇE FİNALE NASIL GELDİ?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan katıldı. Kupada ilk olarak Adana Demirspor ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini 6-0 ve 4-1'lik sonuçlarla eleyerek bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Spor Toto 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile çeyrek final mücadelesi veren Fenerbahçe, sarı-siyahlılar karşısında 2-0 ve 1-0'lık skorlarla güldü. Çeyrek finalde bir diğer Spor Toto 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'a rakip olan Fenerbahçe, iki maçta 2-1'lik skorlarla yarı finale geldi. Yarı finalde Beşiktaş ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmandan 2-2'lik avantajlı bir skorla dönmeyi başardı. Kadıköy'de oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Federasyonun verdiği maçın kaldığı yerden devam kararına Beşiktaş maça katılmayarak tepki gösterdi. Bu nedenle 3-0 hükmen galip sayılan Fenerbahçe, Akhisarspor'un rakibi olarak finale kaldı.
TAKIMLARIN SON DURUMLARI
Akhisarspor'da dev final öncesi iki önemli eksik bulunuyor. Kırmızı kart cezalısı Milan Lukac ve takımın golcüsü sarı kart cezalısı Yevhen Seleznyov, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise bir süredir sakat olan Dirar'ın oynayıp oynamayacağı bilinmiyor.
AKHİSAR FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Kadir Keleş, Dany, Mustafa Yumlu, Barbosa, Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Sissoko, Muğdat Çelik, Larsson
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Skrtel, Neustadter, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Alper Potuk, Giuliano, Soldado
UEFA, Galatasaray'ın mali durumunu ele alıyor!
Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş ve Fatih Terim'e gönderme!
Latovlevici Steaua Bükreş'e geri dönebileceğini söyledi!
Avrupa basını Ricardo Quaresma'yı konuşuyor!
Fenerbahçe'de Neto'nun yerine Nemanja Pejcinovic geliyor
Beşiktaş'ta Vagner Love’la yollar ayrılabilir
Samuel Eto'o'ya göre yeni Messi: Mbappe
Cengiz Ünder, menajeri Ömer Uzun ile yollarını ayırdı
Ribery Bayern Münih ile sözleşmesini 1 yıl uzattı
Tayfun Korkut'un takımı Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir!
Roma, Cengiz Ünder'in golüyle Cagliari'yi 1-0 mağlup etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum