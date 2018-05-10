Akhisarspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (ZTK finali Akhisar FB maçı canlı izle)

Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı ile kupa sahibi buluyor. 56. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe bu akşam Diyarbakır'da karşılaşacak. Kupanın iki finalisti bugüne kadar tamamı ligde olmak üzere 12 kez karşı karşıya geldi. Bu sezon oynanan iki maçta da Akhisarspor, Fenerbahçe'yi yenmeyi başardı. Namağlup olarak finale gelmeyi başaran Fenerbahçe, 4 yıl aradan sonra kupayı müzesine götürebilecek mi? Tarihinde ilk kez finale kalan Akhisarspor, kupayı kazanabilecek mi? Peki Akhisarspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Akhisar - Fenerbahçe maçına dair detaylar, sakat-cezalı oyuncuların durumları, muhtemel ilk onbirler ve maçın canlı yayın linki haberimizde.

Akhisar - Fenerbahçe final maçı canlı izle (10 Mayıs 20.30 atv)

AKHİSAR FİNALE NASIL KALDI?

Teleset Mobilya Akhisarspor ise 4. turdan itibaren kupada yer aldı. Ege temsilcisi ilk olarak Anagold 24 Erzincanspor'u 6-0 yenerek bir üst tura çıktı. Daha sonra 5. turda Ankara Demirspor'u 3-0 ve 1-1'lik skorlarla geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, son 16 turunda ise Boluspor karşısında 2-1'lik yenilgi ve 1-0'lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı. Son 8'de karşılaştığı Kayserispor'u da 1-0 ve 2-2'lik skorlarla eleyen Ege temsilcisi, yarı finalde Galatasaray'a rakip oldu.

Teleset Mobilya Akhisarspor kupada Galatasaray karşısında büyük sürprize imza attı. İlk maçta rakibine iç sahada 2-1 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, rövanş mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yenerek finale yükselme başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE FİNALE NASIL GELDİ?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan katıldı. Kupada ilk olarak Adana Demirspor ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini 6-0 ve 4-1'lik sonuçlarla eleyerek bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Spor Toto 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile çeyrek final mücadelesi veren Fenerbahçe, sarı-siyahlılar karşısında 2-0 ve 1-0'lık skorlarla güldü. Çeyrek finalde bir diğer Spor Toto 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'a rakip olan Fenerbahçe, iki maçta 2-1'lik skorlarla yarı finale geldi. Yarı finalde Beşiktaş ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmandan 2-2'lik avantajlı bir skorla dönmeyi başardı. Kadıköy'de oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Federasyonun verdiği maçın kaldığı yerden devam kararına Beşiktaş maça katılmayarak tepki gösterdi. Bu nedenle 3-0 hükmen galip sayılan Fenerbahçe, Akhisarspor'un rakibi olarak finale kaldı.