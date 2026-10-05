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Hakem Yasin Kol'un geliri belli oldu! Emniyette aylık kazancını açıkladı

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Burak Kavuncu

Merkez Haber Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un emniyet ifadesinde aylık gelirini beyan ettiği ortaya çıktı. Kol'un banka hareketleriyle ilgili de dikkat çeken tespitlerin dosyaya girdiği belirtildi.

Türk futbolunda gündem olan “Hakemler dosyası” soruşturmasında yeni bir detay ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un emniyette verdiği ifadede aylık gelirini ne kadar olarak beyan ettiği belli oldu.

AYLIK GELİRİ 250 BİN TL

Hakem Yasin Kol un geliri belli oldu! Emniyette aylık kazancını açıkladı 1

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı bilgilere göre Yasin Kol'a emniyetteki ifade işlemleri sırasında aylık kazancı da soruldu. Süper Lig hakemi, aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu beyan etti.

BANKA HAREKETLERİ DE DOSYADA

Hakem Yasin Kol un geliri belli oldu! Emniyette aylık kazancını açıkladı 2

Öte yandan tutuklama sevk yazısında Yasin Kol'un mali hareketleriyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerin yer aldığı belirtildi. MASAK verilerinin bilirkişi tarafından incelendiği ve Kol'un banka hesaplarında açıklanamayan yüksek montanlı hareketler bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Süper Lig hakemi Yasin Kol, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kol’un hukuki durumu, hakimlikte yapılacak değerlendirmenin ardından belli olacak.

2026'DA 40,8 MİLYON TL ÇIKIŞ

Hakem Yasin Kol un geliri belli oldu! Emniyette aylık kazancını açıkladı 3

MASAK raporunda yıllara göre yapılan incelemede, hesap hareketlerinde özellikle 2020 yılından sonra belirgin bir artış yaşandığı bilgisi yer aldı.

Rapora göre para giriş ve çıkışlarındaki hareketlilik 2024 ile 2026 yılları arasında daha da hızlandı. Özellikle 2026 yılına ilişkin rakamlar dikkat çekti.

Yasin Kol'un hesaplarına 2026 yılında yaklaşık 22,3 milyon TL para girişi olduğu, aynı yıl hesaplarından çıkan toplam tutarın ise 40,8 milyon TL olarak hesaplandığı aktarıldı.

Söz konusu finansal hareketlerin, bahis soruşturması kapsamında savcılık tarafından incelenen MASAK raporunda yer aldığı belirtildi. Yasin Kol'a yöneltilen suçlamaların hukuki değerlendirmesi ise soruşturma sürecinde netlik kazanacak.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hakem Yasin Kol un geliri belli oldu! Emniyette aylık kazancını açıkladı 4

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitlerinin dosyaya dahil edildiği belirtildi.

Soruşturmanın, bazı şüpheliler hakkında “eziyet” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarına ilişkin iddialar kapsamında sürdüğü bildirildi.

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Hakem Yasin Kol PFDK soruşturma istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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