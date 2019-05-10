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Akhisarspor, Fenerbahçe'ye 'ters' geliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.05.2019 11:52 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in son sırasında yer alan Akhisarspor, Fenerbahçe ile yaptığı son 4 resmi maçı da kazandı.

Akhisarspor, Fenerbahçe'ye 'ters' geliyor

Ligde geçen sezon evinde 1-0, deplasmanda 3-2'lik skorlarla galip gelen yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Diyarbakır'daki finalde rakibine 3-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü. Ege temsilcisi, bu sezonun ilk yarısında sahasındaki maçtan da 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

LİGDE 14. RANDEVU

Fenerbahçe ile Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 14. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 13 maçta taraflar altışar galibiyet alırken, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, yeşil-siyahlılar 19 golle yanıt verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 6 lig maçında Fenerbahçe 3, Akhisarspor 2 galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti. Kadıköy'de Fenerbahçe 14, Akhisarspor 8 gol attı. Geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı.

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe akhisarspor

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