Akhisarspor Galatasaray maçı canlı izle: beINsports ve canlı izleme için alternatif kanallar

Akhisaspor Galatasaray maçı bu akşam 19.00’da oynanacak. Hatırlanacağı gibi ligin başındaki Süper Kupa maçında Akhisarspor Galatasaray’ı penaltılarla yenmiş ve kupaya uzanmıştı. Ancak Akhisarspor için ligde işler iyi gitmiyor. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi’nde aldığı galibiyet ile maça moralli başlayacak. Sarı kırmızılılar da deplasmanlarda yaşadıkları sorunlar nedeniyle maçta kötü bir sürpriz yaşamak istemiyorlar. Peki Akhisarspor Galatasaray maçı nasıl canlı izlenecek? İşte maç öncesi takımların form ve puan durumu, muhtemel 11’ler ve alternatif kanallar...
Ligde 1 mağlubiyet 4 galibiyet ile maç öncesi 3. sırada (maç eksiği ile) olan Galatasaray galibiyetle bu akşam ligde henüz galibiyeti olmayan Akhisarspor ile saat 19.00’da karşılaşacak. Maçı Yaşar KEmal Uğurlu ve ekibi yönetecek. Karşılaşma Süper Lig’in yayın haklarına sahip Beinsports tarafından yayımlayacak. Aboneliğiniz yoksa hafta sonu paketini satın alarak Akhisarspor Galatasaray maçını canlı izleyebilirsiniz. Alternatif olarak maçı Mynet’in dakika dakika güncellenen canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz.
Galatasaray Alanyaspor maçı canlı anlatım için tıklayınız (19.00)
Akhisarspor Galatasaray maçını Türkiye dışında izleyeceklerin bulundukları ülkeye göre farklı kanallarda izleme seçenekleri bulunuyor. İşte karşılaşmanın canlı yayınlanacağı ülkeler ve o ülkelerde izlenebilecek kanallar...
| ÜLKE | KANALLAR
| -------- | --------
| Endonezya | beIN Sports Connect Indonesia
| Uluslararası | Bet365
| Avustralya | beIN Sports Connect
| Bosna Hersek | SportKlub HD Serbia
| Brunei | beIN Sports Connect Thailand
| Kamboçya | beIN Sports Connect Thailand
| Kanada | beIN SPORTS CONNECT Canada
| Hırvatistan | Sportklub HD Croatia
| Fransa | beIN SPORTS CONNECT
| Hong Kong | beIN Sports Connect Hong Kong
| Laos | beIN Sports Connect Thailand
| Makedonya | SportKlub HD Serbia
| Malezya | beIN Sports Connect Malaysia
| Karadağ | SportKlub HD Serbia
| Yeni Zelanda | beIN Sports Connect New Zealand
| Filipinler | beIN Sports Connect Philippines
| Romanya | Look TV
| Sırbistan | SportKlub HD Serbia
| Singapur | beIN Sports Connect Singapore
| Slovenya | SportKlub HD Slovenia
| Tayland | beIN Sports Connect Thailand
| Amerika Birleşik Devletleri | beIN SPORTS CONNECT
MAÇ ÖNCESİ PUAN DURUMU
Galatasaray karşılaşma öncesinde maç eksiği ve 12 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray +8 avaraja sahip. Akhisarspor ise maç eksiği ve 2 puan ile ligin 17. sırasında bulunuyor. Akhisarspor’un -4 averajı bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekipte dünkü antrenmanda sakatlanan ve sağ adalesinde orta düzey zorlanma ile kanama tespit edilen Selçuk İnan, Akhisarspor maçının kadrosunda yer almadı.
GALATASARAY’DA SON DURUM
Galatasaray’ın form durumuna bakıldığında son 5 maçında 4 galibyet 1 mağlubiyet aldığı görülüyor. Sarı kırmızılılar son galibiyetini hafta içinde Lokomotiv Moskova karşısında alırken tek yenilgisini Trabzon karşısında aldı. Galatasaray’da Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci’nin sakatlıkları sürüyor.
AKHİSARSPOR’DA SON DURUM
Ligde kötü giden Akhisarspor zorlu maçlarla başladığı ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Yeşil siyahlılar son 5 maçında 3 mağlubiyet yaşarken 2 kere de berabere kaldı. Son olarak UEFA Avrupa Ligi’nde evinde Krasnodar’ı ağırlayan Akhisarspor maçtan 1-0 yeni ayrıldı. Takımda Miguel Lopes sakatlıktan, Yevgen Seleznov da cezalı olduğundan takımdaki yerini alamayacak.
MUHTEMEL 11’LER
Akhisarspor: Fatih, Dany, Caner, Mustafa, Kadir, Güray, Sissoko, Serginho, Manu, Bilal, Henrique
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Emre, Sinan, Onyekuru, Eren
TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ
Akhisarspor, Süper Lig tarihinde Galatasaray ile oynadığı 12 maçın sadece birini kazanabildi (11M). O karşılaşma (2013/14 sezonunda 2-1), Manisa ekibinin rakibinden ikiden az gol yediği tek mücadeleydi.
Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en az yedi kez karşılaştığı takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı ekip Akhisarspor (%91.7).
Galatasaray lig tarihinde Akhisarspor ile oynadığı 12 maçta rakip filelere toplam 36 gol gönderdi (maç başına 3).
Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlarla oynadığı son dört maçı kaybeden Akhisarspor, daha önceki sekiz karşılaşmanın beşini kazanmıştı (1B 2M).
Son deplasman maçında Trabzonspor'a mağlup olan Galatasaray (0-4), o karşılaşmaya kadar dört galibiyetlik bir seri yakalamıştı.
Akhisarspor, bir önceki sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlamış rakiplerle oynadığı son altı maçtan sadece bir puan çıkarabildi (1B 5M).
Ligde oynadığı son 43 maçın sadece sekizini kaybeden Galatasaray (32G 3B), bu yenilgilerin tamamını deplasmanda aldı.
Ligin ilk beş haftası itibarıyla rakiplerine en az faul yapan takım Galatasaray (54). Bu alanda Akhisarspor'dan (77) daha yüksek sayıya ulaşan sadece iki ekip var: Konyaspor (82) & Alanyaspor (80).
Süper Lig'de bu sezon en fazla sarı kart gören takım Akhisarspor (14).
2018/19 sezonunda oynanan maçlarda hem ceza sahası içinden (11), hem de ceza sahası dışından (3) en fazla gol atan takım Galatasaray.
Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, o haftaya ligin son sırasında giren takımlarla oynadığı son iki maçı kazandı (7-0 vs Karabükspor & 6-0 vs Alanyaspor).
Bu sezon Süper Lig'de Pepe'den (31) sonra en fazla hava topu kazanan oyuncu Mustafa Yumlu (27).
Ligde şu ana kadar Abdoul Sissoko'dan (43) daha fazla ikili mücadele kazanan tek oyuncu Khalid Boutaib (44).
Akhisarspor'un Galatasaray filelerine gönderdiği son üç golün ikisini sarı kırmızılı oyuncular kendi kalelerine attı (Maicon & Serdar Aziz).
Garry Rodrigues'in Süper Lig kariyerinde Akhisarspor'dan (2) daha fazla gol attığı tek takım Kasımpaşa (3). Bu iki gol, iki takım arasında geçen sezon bu statta oynanan karşılaşmada geldi.
Garry Rodrigues, ayrıca Süper Lig'de ilk 11'de oynadığı son 6 maçta 7 gole katkı yaptı (5 gol, 2 asist).
Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en fazla gol katkısı yapan oyuncu Emre Akbaba (2 gol & 2 asist).
Eren Derdiyok'un Süper Lig kariyerinde en fazla galibiyet aldığı rakibi Akhisarspor (5 maçta 5 galibiyet).
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