Akhisarspor Galatasaray maçı canlı izle: beINsports ve canlı izleme için alternatif kanallar

Akhisaspor Galatasaray maçı bu akşam 19.00’da oynanacak. Hatırlanacağı gibi ligin başındaki Süper Kupa maçında Akhisarspor Galatasaray’ı penaltılarla yenmiş ve kupaya uzanmıştı. Ancak Akhisarspor için ligde işler iyi gitmiyor. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi’nde aldığı galibiyet ile maça moralli başlayacak. Sarı kırmızılılar da deplasmanlarda yaşadıkları sorunlar nedeniyle maçta kötü bir sürpriz yaşamak istemiyorlar. Peki Akhisarspor Galatasaray maçı nasıl canlı izlenecek? İşte maç öncesi takımların form ve puan durumu, muhtemel 11’ler ve alternatif kanallar...

AKHİSARSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLEME

Ligde 1 mağlubiyet 4 galibiyet ile maç öncesi 3. sırada (maç eksiği ile) olan Galatasaray galibiyetle bu akşam ligde henüz galibiyeti olmayan Akhisarspor ile saat 19.00’da karşılaşacak. Maçı Yaşar KEmal Uğurlu ve ekibi yönetecek. Karşılaşma Süper Lig’in yayın haklarına sahip Beinsports tarafından yayımlayacak. Aboneliğiniz yoksa hafta sonu paketini satın alarak Akhisarspor Galatasaray maçını canlı izleyebilirsiniz. Alternatif olarak maçı Mynet’in dakika dakika güncellenen canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz.