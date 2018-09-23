Akhisarspor - Galatasaray maçında Regattin'in golünü VAR ofsayt nedeniyle iptal etti

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Akhisarspor ile oynadığı maçta, ev sahibi ekibin golü VAR'a takıldı.
Karşılaşmanın 12. dakikasında Regattin'in vuruşunda top Ozan Kabak'ın kafasından ağlara gitti. Gol sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR odasından gelecek bilgiyi bekledi. Kısa bir beklemenin ardından VAR odasından gelen uyarı üzerine hakem Yaşar Kemal Uğurlu, golü ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli saymadı.
Pozisyon öncesinde Galatasaray savunmasının arkasına atılan topta ofsayt olduğu belirlendi.
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