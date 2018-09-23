SPOR

Akhisarspor - Galatasaray maçında Regattin'in golünü VAR ofsayt nedeniyle iptal etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.09.2018 19:44 | Son Güncelleme

Akhisarspor - Galatasaray maçına VAR damga vurdu. Akhisarspor'un 12. dakikada Regattin ile bulduğu gol, VAR tarafından yeniden incelendi ve ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Akhisarspor - Galatasaray maçında Regattin'in golünü VAR ofsayt nedeniyle iptal etti

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Akhisarspor ile oynadığı maçta, ev sahibi ekibin golü VAR'a takıldı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Regattin'in vuruşunda top Ozan Kabak'ın kafasından ağlara gitti. Gol sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR odasından gelecek bilgiyi bekledi. Kısa bir beklemenin ardından VAR odasından gelen uyarı üzerine hakem Yaşar Kemal Uğurlu, golü ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli saymadı.

Pozisyon öncesinde Galatasaray savunmasının arkasına atılan topta ofsayt olduğu belirlendi.

PARTNERKadınlarda ağrılı cinsel ilişki nasıl olur?Kadınlarda ağrılı cinsel ilişki nasıl olur?
Fatih Terim'den Akhisarspor maçında forvet sürprizi!Fatih Terim'den Akhisarspor maçında forvet sürprizi!
Mustafa Cengiz: UEFA, Euro 2024'ü futbol ülkesi olan Türkiye'ye vermeliMustafa Cengiz: UEFA, Euro 2024'ü futbol ülkesi olan Türkiye'ye vermeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray VAR akhisarspor Spor Toto Süper Lig Yaşar Kemal Uğurlu Adrien Regattin

En Çok Okunan Haberler

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Ali Koç'tan futbolculara olay sözler!

Ali Koç'tan futbolculara olay sözler!

Arda Turan'a büyük şok!

Arda Turan'a büyük şok!

''Fenerbahçe maçında oynayamam''

''Fenerbahçe maçında oynayamam''

Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor

Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akhisarspor - Galatasaray maçında Regattin'in golünü VAR ofsayt nedeniyle iptal etti

Akhisarspor - Galatasaray maçında Regattin'in golünü VAR ofsayt nedeniyle iptal etti

Fatih Terim'den Akhisarspor maçında forvet sürprizi!

Fatih Terim'den Akhisarspor maçında forvet sürprizi!

Mustafa Cengiz: UEFA, Euro 2024'ü futbol ülkesi olan Türkiye'ye vermeli

Mustafa Cengiz: UEFA, Euro 2024'ü futbol ülkesi olan Türkiye'ye vermeli

Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor

Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor

Galatasaray'da şok gelişme! Yıldız isim kadroda yok

Galatasaray'da şok gelişme! Yıldız isim kadroda yok

Sofiane Feghouli Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor

Sofiane Feghouli Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.