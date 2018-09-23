Akhisarspor - Galatasaray maçında verilen penaltılar çok konuşuldu!

Akhisarspor - Galatasaray mücadelesine penaltı kararları damga vurdu.

Önce karşılaşmanın 43. dakikasında kullanılan korner sonrasında Serdar Aziz yerde kaldı ve maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Yapılan VAR incelemesinin ardından da karar penaltı kararı değişmedi. Topun başına gelen Garry Rodrigues, kaleci Fatih'i geçemedi.

GALATASARAYLI OYUNCULARDAN İTİRAZ

Mücadelenin 80. dakikasında, bu sefer Muslera'nın ceza alanında Manu'ya yaptığı hareketin ardından hakem beyaz noktayı gösterdi. Galatasaraylı oyuncular itiraz ederken, VAR incelemesinin ardından da karar değişmedi. Topun başına gelen Güray, Muslera'yı mağlup etti ve skoru 2-0 yaptı.





