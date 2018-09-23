SPOR

Akhisarspor - Galatasaray maçında verilen penaltılar çok konuşuldu!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.09.2018 21:15 | Son Güncelleme

Akhisarspor - Galatasaray maçında, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği penaltı kararları çok konuşuldu. Galatasaray lehine ilk yarıda, Akhisarspor lehine ise ikinci yarıda verilen penaltılar mücadelenin gidişatına direkt etki etti.

Akhisarspor - Galatasaray maçında verilen penaltılar çok konuşuldu!

Akhisarspor - Galatasaray mücadelesine penaltı kararları damga vurdu.

Önce karşılaşmanın 43. dakikasında kullanılan korner sonrasında Serdar Aziz yerde kaldı ve maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Yapılan VAR incelemesinin ardından da karar penaltı kararı değişmedi. Topun başına gelen Garry Rodrigues, kaleci Fatih'i geçemedi.

GALATASARAYLI OYUNCULARDAN İTİRAZ

Mücadelenin 80. dakikasında, bu sefer Muslera'nın ceza alanında Manu'ya yaptığı hareketin ardından hakem beyaz noktayı gösterdi. Galatasaraylı oyuncular itiraz ederken, VAR incelemesinin ardından da karar değişmedi. Topun başına gelen Güray, Muslera'yı mağlup etti ve skoru 2-0 yaptı.

20180923_2_32511658_37489329_Web

PARTNERKilolu olmanın yoga yapmaya engel olmadığını kanıtlayan kadınKilolu olmanın yoga yapmaya engel olmadığını kanıtlayan kadın
Kasımpaşa 0 - 2 Aytemiz Alanyaspor (Maç özeti, Papiss Cisse gol izle)Kasımpaşa 0 - 2 Aytemiz Alanyaspor (Maç özeti, Papiss Cisse gol izle)
ÖZET | Akhisarspor 3 - 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 6. hafta puan durumu)ÖZET | Akhisarspor 3 - 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 6. hafta puan durumu)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray akhisarspor Spor Toto Süper Lig penaltı Yaşar Kemal Uğurlu

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Behzat Uygur'u Songül Karlı'nın eski eşi sandılar

Behzat Uygur'u Songül Karlı'nın eski eşi sandılar

Arda Turan'a büyük şok!

Arda Turan'a büyük şok!

Ali Koç'tan futbolculara olay sözler!

Ali Koç'tan futbolculara olay sözler!

Sakatlıkları devam eden Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ın Beşiktaş derbisinde oynamaları zor!

Sakatlıkları devam eden Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ın Beşiktaş derbisinde oynamaları zor!

''Fenerbahçe maçında oynayamam''

''Fenerbahçe maçında oynayamam''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalyaspor 2 - 1 Demir Grup Sivasspor (Maç özeti)

Antalyaspor 2 - 1 Demir Grup Sivasspor (Maç özeti)

Akhisarspor - Galatasaray maçında verilen penaltılar çok konuşuldu!

Akhisarspor - Galatasaray maçında verilen penaltılar çok konuşuldu!

Kasımpaşa 0 - 2 Aytemiz Alanyaspor (Maç özeti, Papiss Cisse gol izle)

Kasımpaşa 0 - 2 Aytemiz Alanyaspor (Maç özeti, Papiss Cisse gol izle)

ÖZET | Akhisarspor 3 - 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 6. hafta puan durumu)

ÖZET | Akhisarspor 3 - 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 6. hafta puan durumu)

Akhisarspor Galatasaray maçı canlı izle: beINsports ve canlı izleme için alternatif kanallar

Akhisarspor Galatasaray maçı canlı izle: beINsports ve canlı izleme için alternatif kanallar

Arda Turan'a büyük şok!

Arda Turan'a büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.