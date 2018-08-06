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Akhisarspor tarihinde ilk kez Süper Kupa'yı kazandı

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 06.08.2018 09:12 | Son Güncelleme

TFF Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray'a penaltılarda üstünlük sağlayan Akhisarspor, tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı.

Akhisarspor tarihinde ilk kez Süper Kupa'yı kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayan Akhisarspor, tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü.

Akhisarspor, karşılaşmanın 5. dakikasında Yevgen Seleznov ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Galatasaray, 79. dakikada Eren Derdiyok ile beraberliği yakaladı ve 90 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde de sonuç değişmedi ve penaltılara geçildi. Akhisarspor 5 penaltı atışını da gole çevirdi. Galatasaray'da ise Bafetimbi Gomis sarı-kırmızılı takımın 5. penaltısında golü bulamadı ve kupayı Akhisarspor kazandı.

Galatasaray 3. kez kaybetti

Süper Kupa'yı 5 kezle şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray, 8. kez mücadele ettiği kupayı 3. kez kaybetti. Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa maçında Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra 2008'de yine Almanya'da, Duisburg kentinde yapılan kupa maçında Kayserispor ile karşılaştı. Galatasaray rakibine üstünlük sağlayarak ilk kez Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı. 2012'de Erzurum ve 2013'te Kayseri'de Fenerbahçe karşısında kupayı kazanan Galatasaray, 2014'te ise Manisa'da oynanan maçta sarı-lacivertli takıma penaltılarda mağlup oldu. Galatasaray, 2015'te Ankara'da Bursaspor, 2016'da ise Konya'da Beşiktaş karşısında kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Terim 400. maçında 18. kupa şansını kullanamadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor karşılaşması ile sarı-kırmızılı takımın başındaki 400. resmi maçına çıktı. Terim, Galatasaray'daki 400. maçında 18. kupasını kazanma şansını kullanamadı.

Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde eden sarı-kırmızılı takım, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 7 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı.

4. oyuncu değişikliği ilk kez uygulandı

Galatasaray ile Akhisarspor arasında uzatma bölümünün oynandığı mücadelede iki takım da 4. oyuncu değişikliği hakkını kullandı. Türkiye'de ilk kez bu sezon uzatmaya giden karşılaşmalarda uygulamaya konulan 4. oyuncu değişikliği hakkını ilk kullanan Akhisarspor oldu. Ege ekibinde 98. dakikada Bilal Kısa kenara gelirken, Onurcan Güler oyuna dahil oldu. Galatasaray ise 4. oyuncu değişikliği hakkını 102. dakikada kullandı. Terim, Yuto Nagatomo'yu kenara alırken, Lionel Carole'ü oyuna sürdü.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
FETÖSARAYA ÇOK İYİ OLDU...PENSİLVANYAYA GEÇİT YOK..SEVİNDİRMEYECEĞİZ PENSİLVANYAYI....
AKHİSAR PENSİLVANYA TAKIMINA GEÇİT VERMEZ....
helal olsun akhisar
Süpe degil SÜPER guzel kardesim
Ciddi olamazsın.
Cüneyt Çakır art niyetli bir hakemdir. Var sistemi olmuş neye yarar hakem hesabına gelen yere çekerse. Haysiyetsiz ,karaktersiz onursuz her zaman gs ye karşı ön yargısı olan bir hakemdir. Cüneyt in içinde kalan bir acı var heralde karısına çok küfür yemiş
Şikeci BJK ve FB li ler Her maç taraftar değiştiriyorlar. Kendi takımınız şikeci diye her kılığa giriyorsunuz müzemizde kupalar sizlere kapak olsun.
demekki fenerbahcey le dalga gecmeyecekmissin. bak ne hale geldin
Akhisar'ı tebrik ederim.Kupayı sonuna kadar hak etti.Dany Türkiye liginin en süratli defans oyuncusu.Zaten tek özelliği sürati.Hızlı Gonzalez'in düşürüldüğü pozisyonda Dany kırmızı kart görmeliydi.Dany yakalayamıyorsa 1 adım gerisindeki Akhisarlı defans oyuncusu sittin sene yakalayamazdı hızlı Gonzalez'i.
Tebrikler Akisarspor.
bir Galatasaray li olarak önce memleketimin takımı diyor ve Akigolari alkışlıyorum. büyüksün Akhisar...
Aşkhisar'ım gümbür gümbür geliyor yeni sezona. İlçe takımıyız diye dalga geçip duranlar vardı bundan 7-8 sene önce özellikle Manisalılar nasıl güzel veriyor muyuz cevapları kupaları alarak :)
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