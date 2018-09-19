Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak: Krasnodar'ı yeneceğimize inanıyoruz!

Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kavçak, "Hafta başı bilindiği üzere hocamızla yollarımız ayrıldı. Kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyorum. Kulübümüz adına bugün çok tarihi bir gün. Böyle tarihi bir günde şans bana nasip oldu. Bu şansı bana tanıdıkları için yönetimimize teşekkür ediyorum. Bir Akhisarlı olarak böyle bir maça çıkmak için benim için gurur verici. Rakibimiz Krasnodar, 6 yıldır çıkış içerisindeler. İyi bir takımla oynayacağız yarın. Biz rakibimizin eksi ve artılarını tarttık. Hangi yönde ne eksikleri var hepsini izledik, biliyoruz. İnşallah yarın gelen taraftarımıza zevkli ve güzel bir maç izletiriz. İnşallah yarın kazanan biz oluruz. Kazanacağımıza inanıyoruz. Maçtan sonra tekrar görüşürüz" dedi.

"Her türlü skoru alabiliriz"

Bir Rus gazetecinin Krasnodar maçında Akhisarspor'un nasıl bir sürpriz yapacağı yönündeki sorusuna yanıt veren Kavçak, "Krasnodar iyi bir takım, çıkışta olan bir takım. Ancak sürprizden ziyade, biz de 6 senedir Süper Lig'de oynayan bir takımız. Her türlü skoru alabiliriz. Buna sürpriz diyemeyiz. 3 sonuçlu bir oyun" ifadelerini kullandı.

"Her takıma ayrı taktikle yaklaşılmalı"

Yarınki oyun stratejileri hakkındaki soruya da cevap veren Kavçak, "Ben 6 senedir bu kulüpteyim. Roberto Carlos ile başlamıştık. Oyuncularla aramızdaki ilişki hoca-futbolcu olarak değil daha çok bir arkadaş gibidir. Yarın da bu sinerji sahaya yansıyacaktır. Elimizdeki oyuncu listesi belli. Ben her takıma ayrı taktikle yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden Krasnodar maçı da bizim için ayrı bir maç olacak" diye konuştu.

"Böyle tarihi anlar her zaman nasip olmaz"

Kavçak, bir Rus gazetecinin yarınki maçta stadı doldurup dolduramayacaklarını sorması üzerine, "Biz geçen sene taraftarlar çok iyi bir sinerji yakalamıştık. Bu sene bunu bazı etkenlerden dolayı kaybettik. Buradan taraftarlarımıza sesleniyorum. Yarın maça gelsinler, bizi desteklesinler. Onlarla ateşlenmek istiyoruz. Böyle tarihi anlar her zaman nasip olmaz" cevabını verdi.