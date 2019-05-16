SPOR

Akhisarspor'un golü sonrası olay

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 16.05.2019 08:19 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'la karşı karşıya gelen Akhisarspor, Manu'yla 56. dakikada öne geçti. Golü atan Manu'nun sevinci, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

Akhisarspor'un golü sonrası olay

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 56. dakikasında Elvis Manu, Akhisarspor'u 1-0 öne geçiren golü attı. Manu'nun golden sonraki sevinci stadyumda bulunan Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisini çekti. Manu'nun sevincinin ardından Akhisarspor'un sağ beki Miguel Lopes, sarı - kırmızılı taraftarların bulunduğu tribüne giderek özür diledi.

AW704523_17

Dünyanın gözü onlarda! İşte birinci isimDünyanın gözü onlarda! İşte birinci isim
Finalde kırmızı kart sonrası kriz!Finalde kırmızı kart sonrası kriz!
G.Saray geri döndü, kupaya uzandı!G.Saray geri döndü, kupaya uzandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası akhisarspor Galatasaray Elvis Manu

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

Süper Lig'de ayrılık

Süper Lig'de ayrılık

G.Saray- Başakşehir maçının hakemi belli oldu

G.Saray- Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Akhisarspor'un golü sonrası olay

Akhisarspor'un golü sonrası olay

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Türkiye Kupası'nda finali yönetecek hakem açıklandı

Türkiye Kupası'nda finali yönetecek hakem açıklandı

Kupada final tarihi değişti

Kupada final tarihi değişti

Aslan, Malatya'da gol şov yaptı! Kupada rövanş zamanı

Aslan, Malatya'da gol şov yaptı! Kupada rövanş zamanı

Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu

İşte Malatya - G.Saray maçının VAR hakemi

İşte Malatya - G.Saray maçının VAR hakemi

Okuyucu Yorumları 37 yorum
bu cinconları kim koruyor Allahbillah aşkına ? her maçları şaibeli her maçları fırıldak..bakıyolar sıkıştı ,maçı alamayacak,hemen devreye talimat alan hakem girip maçı çeviriyor..enaz 6 şampiyonluğu şaibeli olan gs ye artık birileri dur deyip maçlarının hakkaniyetle yönetilmesi sağlanmalı..17 takım resmen gs ye kurban ediliyor!
@lvnt.kzk nereden geliyor bu talimatlar açıkla da tüm kamuoyu aydınlansın.
@lvnt.kzk 17 takımda yenemedi diye mi oluyor bunlar, sen daha dur daha çok yılların böyle geçecek
@emrtkmn_2018 fetoş çoğunundan kimden gelicek
kudurrrrrrr
@lvnt.kzk Siz önce şikeyle tescillenen kupanızı geri verin
@turkcell532 CİNCON BİLİR 14 SENE ŞAMPİYON OLAMAMAYI.SİZE YABANCI DEĞİL O DURUM VE YAKIN.SEN BİLMİYOSAN BABANA SOR ANLATSIN.
HAYDE CİNCON NAMAĞLUP TA BİZİM Mİ HABARIMIZ YOĞĞĞĞ
6 SARAY ŞİKESARAY FETÖSARAY HİMMETSARAY adaı altında faaliyetlerine devam etmekte..
@muradk gülünecek duruma düşüyorsun
@muradk Aha bi EZİK daha.
Fetö paralel bitti şikebahçe de bitti. Cemaatten aldığınız gelirlerde kesilince Tvlerde dilenmeye başladınız. Beter olun.
@muradk 20 tl atayım dilenme
@muradk dilenciye5 tl bile çok ne 20 si
bildiğin varsa suçu saklama git savcıya.. yerse tabi..
içinizdeki kurtları dökün çatlasanızda patlasanızda cimbom cimbomdur hakemlerin hatasını galatasaraya yükleyemezsiniz boş boş konuşmayın takımı kümeye düşürün bir kupa için bu kadar ağlamayın. utanın ve kaldı ki fenev ve kanadı kırık kartallar size giren çıkan ne...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akhisarspor'un golü sonrası olay

Akhisarspor'un golü sonrası olay

Miguel Lopes'in golü sonrası sahada gerginlik yaşandı

Finalde kırmızı kart sonrası kriz!

G.Saray geri döndü, kupaya uzandı!

G.Saray geri döndü, kupaya uzandı!

Akhisarspor-Galatasaray kupa finalini Suat Arslanboğa yönetecek

Türkiye Kupası'nda finali yönetecek hakem açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa çıktı

Finalin biletleri satışta!

Ziraat Türkiye Kupası'nda final tarihi değişti

Kupada final tarihi değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.