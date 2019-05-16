Akhisarspor'un golü sonrası olay

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 56. dakikasında Elvis Manu, Akhisarspor'u 1-0 öne geçiren golü attı. Manu'nun golden sonraki sevinci stadyumda bulunan Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisini çekti. Manu'nun sevincinin ardından Akhisarspor'un sağ beki Miguel Lopes, sarı - kırmızılı taraftarların bulunduğu tribüne giderek özür diledi.
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