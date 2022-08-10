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  4. Akhisarspor'dan kadro dışı bırakıldığı iddia edilen 8 futbolcuyla ilgili açıklama:

Akhisarspor'dan kadro dışı bırakıldığı iddia edilen 8 futbolcuyla ilgili açıklama:

10.08.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Söz konusu 8 profesyonel futbolcu kulübümüzden ayrılmak istediklerini defalarca dile getirmelerinden dolayı kendilerine transfer süreçlerinde kolaylık sağlamak amacıyla izin verilmiştir"

İZMİR (AA) - TFF 3. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da 8 futbolcuya, kulüpten ayrılmak istediklerini defalarca dile getirmelerinden dolayı transfer süreçlerinde kolaylık sağlamak için izin verildiğini bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, medyada 8 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu 8 profesyonel futbolcu kulübümüzden ayrılmak istediklerini defalarca dile getirmelerinden dolayı kendilerine transfer süreçlerinde kolaylık sağlamak amacıyla izin verilmiştir. Takımımızın sorumlusu Theofanis Gekas'ın isteği doğrultusunda 8 futbolcumuz idmanlara davet edilmiştir. Her biri çok değerli olan futbolcularımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız. Ancak buna rağmen takımımızda devam etmek istemezlerse kendilerine anlayış gösterilecektir."

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