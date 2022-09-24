AKİB, ağustosta 1 milyar 560 milyon dolarlık dış satım yaptı

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, birliklerinin ağustos ayında 1 milyar 560 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Tosyalı, yazılı açıklamasında, AKİB'in ağustos ayında ülke ihracatına yüzde 8,3 destek verdiğini belirtti.

Birliklerinin "İhracatla yükselen Türkiye" vizyonuna güçlü desteğini sürdürdüğünü aktaran Tosyalı, şöyle devam etti:

"Ağustos ayında AKİB bölgesinden ülkemize yüzde 15'lik artışla 1 milyar 560 milyon dolar döviz kazandırdık. Ağustos ayında en fazla ihracatı yüzde 45 artış ve 563,6 milyon dolarla Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 13 azalış ve 403,6 milyon dolarla ikinci, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 51 artış ve 179,9 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı."

Tosyalı, AKİB'in Türkiye ve Akdeniz'in üretim gücünü dünya pazarlarında en iyi şekilde değerlendirdiğini, pazar çeşitliliğine yönelik çalışmalarının olumlu sonuçlarının ağustos ayı raporlarına da yansıdığını belirtti

Birliklerinin ağustos ayı ihracatını ülkelere göre değerlendiren Tosyalı, "En fazla dış satımı yüzde 45 artış ve 135,1 milyon dolarla Irak'a gerçekleştirdik. 122,4 milyon dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti ikinci, 79,8 milyon dolarla Birleşik Devletler üçüncü oldu." ifadesini kullandı.​​​​​​​

