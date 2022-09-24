YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. AKİB, ağustosta 1 milyar 560 milyon dolarlık dış satım yaptı

AKİB, ağustosta 1 milyar 560 milyon dolarlık dış satım yaptı

24.09.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AKİB, ağustosta 1 milyar 560 milyon dolarlık dış satım yaptı

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, birliklerinin ağustos ayında 1 milyar 560 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Tosyalı, yazılı açıklamasında, AKİB'in ağustos ayında ülke ihracatına yüzde 8,3 destek verdiğini belirtti.

Birliklerinin "İhracatla yükselen Türkiye" vizyonuna güçlü desteğini sürdürdüğünü aktaran Tosyalı, şöyle devam etti:

"Ağustos ayında AKİB bölgesinden ülkemize yüzde 15'lik artışla 1 milyar 560 milyon dolar döviz kazandırdık. Ağustos ayında en fazla ihracatı yüzde 45 artış ve 563,6 milyon dolarla Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 13 azalış ve 403,6 milyon dolarla ikinci, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 51 artış ve 179,9 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı."

Tosyalı, AKİB'in Türkiye ve Akdeniz'in üretim gücünü dünya pazarlarında en iyi şekilde değerlendirdiğini, pazar çeşitliliğine yönelik çalışmalarının olumlu sonuçlarının ağustos ayı raporlarına da yansıdığını belirtti

Birliklerinin ağustos ayı ihracatını ülkelere göre değerlendiren Tosyalı, "En fazla dış satımı yüzde 45 artış ve 135,1 milyon dolarla Irak'a gerçekleştirdik. 122,4 milyon dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti ikinci, 79,8 milyon dolarla Birleşik Devletler üçüncü oldu." ifadesini kullandı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akşener, Mersin'de "Ben Kadınım Umudun Adıyım" programında konuştu:Akşener, Mersin'de "Ben Kadınım Umudun Adıyım" programında konuştu:
Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdüğü belirlenen zanlı yakalandıBakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdüğü belirlenen zanlı yakalandı
Türkan Şoray ve Ahmet Mekin, "Bandırma Kitap Günleri" etkinliğine konuk olduTürkan Şoray ve Ahmet Mekin, "Bandırma Kitap Günleri" etkinliğine konuk oldu
Anahtar Kelimeler:
Mersin İhracat ağustos akib fuat tosyalı

Mersin Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazar

İmsak
05:05
Sabah
06:24
Öğle
12:38
İkindi
16:03
Akşam
18:42
Yatsı
19:57
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.