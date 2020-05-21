AKİDER'den Yukarı Karabağ'daki sözde seçimlere tepki

İZMİR (AA) - Merkezi İzmir'de bulunan Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği (AKİDER) Başkanı Asif Kurban, Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinde düzenlenen sözde seçimlerin uluslararası hukuk, barış ve istikrar için bir tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Asif Kurban, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile uğraştığı bir dönemde Yukarı Karabağ'da sözde bir seçim düzenlendiğini, 21 Mayıs 2020'de de Azerbaycan’ın işgal altındaki kenti Şuşa'da yemin töreni gerçekleştirilmeye çalışıldığını belirtti. Kurban, provokasyonun başını Ermenistan Cumhurbaşkanı Nikol Paşinyan'ın çektiğini ifade etti.

Seçimin Yukarı Karabağ’da uluslararası hukuka aykırı mevcut durumun tek yanlı olarak meşrulaştırılması çabalarının bir tezahürü olduğunu aktaran Kurban, "Yapılmak istenen uluslararası hukuk, barış ve istikrar için bir tehdit oluşturmaktadır ve bu Azerbaycan'a karşı yapılan bir provokasyondur." değerlendirmesini yaptı.

Karabağ'ın tarihi Azerbaycan toprağı olduğu gerçeğinin dünya kamuoyu tarafından kabul edildiğini, birçok uluslararası kuruluş ve devletin seçimleri tanımadığını vurgulayan Kurban, şöyle devam etti: