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Akılalmaz hareket! Çocuklarının tecavüze uğradığı anları kameraya çekti

28.05.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

36 yaşındaki Elena Glasnova'nın 44 yaşındaki kocası Andrey Glasnov ile birlikte yıllar boyunca iki çocuğunun cinsel olarak istismara uğradığı anları kameraya çektiği iddia edildi. Eşiyle beraber cinsel deney için o anları kameraya çektiğini söyleyen anne tutuklanarak hapis cezasına çarptırıldı.

Akılalmaz hareket! Çocuklarının tecavüze uğradığı anları kameraya çekti

Rusya'nın batısındaki Belgorod Bölgesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Elena Glasnova isimli bir anne ve 44 yaşındaki kocası Andrey Glasnov, öz çocuklarının yıllar boyunca maruz kaldıkları cinsel istismarı kayıt altına alarak ülke gündemine yerleşti. Ebeveynler yaşları 13 ve 10 olan çocuklarının cinsel ilişkiye girdiği anları kameraya çekti. Polisin el koyduğu görüntülerin ardından ikili ifadelerinde çocuklarının 5 yaşlarından beri cinsel ilişkiye girdiklerini ve bunun cinsel bir deney olduğunu ifade etti.

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“ÇOCUKLAR ACI ÇEKTİ”

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Ebeveynler, tecavüz, cinsel istismar, uygunsuz davranışlar ve diğer suçlar da dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Ailenin komşu olduğunu ve yaşananlara tanıklık ettiğini ifade eden ismi açıklanmayan bir kaynak, “Çocuklar acı çekti. Onların evinden devamlı olarak ağlama seslerinin geldiğini duydum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Amerika
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