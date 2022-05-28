Her satırı korkunç! Sokaklarda çırılçıplak yürüdü, eline çekici alıp dehşet saçtı

35 yaşındaki Dan Spidle isimli bir adam, Florida’daki Coral Springs’te bir apartman dairesinde yaşayan bir anne ve 1 yaşındaki bebeğini öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri bebeğin kaldırıldığı Broward Tıp Merkezi’nde hayatını kaybettiğini söyledi. Local 10’un haberine göre çırılçıplak kaçmaya çalışan bir adam olay yerinin birkaç kilometre ötesinde trafik kazasına karıştı.

ÇEKİÇLE SALDIRDI

Cinayetin ardından olay yerinde trafik kazasına karışan Dan Spidle, kamyonetin sürücüsünü çekiçle vurarak öldürdü. Olay sırasında yaşanan tartışmada iki kişi de yaralandı. Olay yerine gelen polisler onu sokakta çıplak dolaşırken görünce şoke oldu.



