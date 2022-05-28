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Dünyada ilk kez! Eş zamanlı çift el ve yüz nakli oldu: Herkes bana bakıyor

28.05.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin New Jersey eyaletinde 22 yaşındaki Joe DiMeo’nun, 2018 yılının Temmuz ayında geçirdiği trafik kazasında vücudunun yüzde 80’i yanmıştı. 23 saat süren operasyonun sonucunda DiMeo’ya dünyada ilk kez uygulanan eş zamanlı çift el ve yüz nakli yapıldı. Aradan geçen zamanla birlikte iyileşmeye başladığını ifade eden DiMeo, herkesin kendisine tuhaf baktığını itiraf etti.

Dünyada ilk kez! Eş zamanlı çift el ve yüz nakli oldu: Herkes bana bakıyor

ABD’nin New Jersey eyaletinde bir ilaç fabrikasında çalışan 22 yaşındaki Joe DiMeo, sabaha karşı biten gece mesaisinden evine döndüğü sırada direksiyon başında uyuyakaldı. Bir anda aracın kontrolünü kaybederek çarpmasına engel olamayan DiMeo’nun vücudunun yüzde 80’ininde üçüncü derece yanıklar oluşmuştu. 4 ay boyunca yanık tedavisi gören DiMeo, iki buçuk ayda komada yaşam mücadelesi vermişti. 2020 yılında tıp dünyasının tarihine geçen DiMeo’ya , 140 uzmanın takip ettiği operasyonla eş zamanlı çift el ve yüz nakli yapıldı.

“MERAK EDİYORLAR”

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Hastaneden ilk çıktığında doktorların verdiği egzersiz programına bağlı kaldığını ve sosyal anlamda kendisini kötü hissettiğini dile getiren DiMeo, şimdi halka açık yerlerde büyük bir özgüvenle dolaştığını ifade etti. İnsanların görüşünü merak etmesini anladığını söyleyen DiMeo, “Herkes farklı bir gözle bana bakıyordu. Aslında insanların birbirine incelemesine alışkınım bu yüzden bu durum beni rahatsız etmedi. Herkes bana bakıyor ama bunu anlayabiliyorum. Çünkü merak ediyorlar” dedi.

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“BANA İLHAM VERİYOR”

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DiMeo’nun hayata olan tutkusu ve yaşama sevincinin kendisine ilham olduğundan söz eden Jess Kirby, köpekleri sayesinde aralarındaki bağın güçlendiğini söyledi. DiMeo’ya aşık olduğunu anlatan Kirby, “Hala hayatta olması mucize. Onun yaşadıklarına rağmen hala olumlu bir tavra sahip olmasını bana ilham veriyor.” diye konuştu.

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