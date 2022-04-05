Akılalmaz olay! “Yıl dönümünde üçlü ilişki yaşadık, diğer kadın eşimden hamile kaldı”

TikTok’ta 623 bin takipçisi bulunan Clique Bait, sosyal medyada genellikle eşiyle birlikte cinsel yaşamlarına ilişkin gönderiler yayınlıyor. Çok eşli yaşam tarzını benimsediklerini dile getiren Bait, 4.7 milyon izlenmeye ulaşan paylaşımında bir kadının eşinden hamile kaldığını itiraf etti. Bait, “Birinci yıl dönümümüz için kocama üçlü ilişki hediye ettim. Kadın eşimden hamile kaldı ve doğurmayı düşünüyor. Bizim çocuğumuz henüz yok. Bu durum çok garip” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Bait’in durumundan memnun olduğunu belirtmesine rağmen sosyal medya kullanıcıları yaşananlara ilişkin yorumlarını belirtmeyi ihmal etmedi. Kullanıcıların büyük bir bölümü şaşırdığını söylerken gönderiye, “Bu benim en büyük korkum”, “Kadınların kendilerini neden bu duruma soktuğunu bilmiyorum” yorumları yapıldı.



