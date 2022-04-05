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Akılalmaz olay! “Yıl dönümünde üçlü ilişki yaşadık, diğer kadın eşimden hamile kaldı”

05.04.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta ‘Cliquebaittv’ kullanıcı ismiyle paylaşım yapan bir kadın eşiyle birlikte yaşadıkları ilginç bir durumdan söz ederek sosyal medyanın gündemine oturdu. Eşine evlilik yıldönümlerinde üçlü ilişki hediye ettiğini dile getiren kadın, hayatının en büyük şokunu yaşadığını söyledi. İlişkilerinden sonra Clique Bait, diğer kadının kocasından hamile kaldığını itiraf etti.

Akılalmaz olay! “Yıl dönümünde üçlü ilişki yaşadık, diğer kadın eşimden hamile kaldı”

TikTok’ta 623 bin takipçisi bulunan Clique Bait, sosyal medyada genellikle eşiyle birlikte cinsel yaşamlarına ilişkin gönderiler yayınlıyor. Çok eşli yaşam tarzını benimsediklerini dile getiren Bait, 4.7 milyon izlenmeye ulaşan paylaşımında bir kadının eşinden hamile kaldığını itiraf etti. Bait, “Birinci yıl dönümümüz için kocama üçlü ilişki hediye ettim. Kadın eşimden hamile kaldı ve doğurmayı düşünüyor. Bizim çocuğumuz henüz yok. Bu durum çok garip” ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Bait’in durumundan memnun olduğunu belirtmesine rağmen sosyal medya kullanıcıları yaşananlara ilişkin yorumlarını belirtmeyi ihmal etmedi. Kullanıcıların büyük bir bölümü şaşırdığını söylerken gönderiye, “Bu benim en büyük korkum”, “Kadınların kendilerini neden bu duruma soktuğunu bilmiyorum” yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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