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Kocasına doğum gününde üçlü ilişki hediye edince lezbiyen olduğunu fark etti

25.03.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki çocuk annesi Theresa Rose, sosyal medyadan yaptığı itirafla herkesi şaşırttı. Doğum gününde kocasına üçlü ilişki hediye ettiğini söyleyen Rose, lezbiyen olduğunu fark etti ve eşinden boşanmaya karar verdiğini anlattı.

Kocasına doğum gününde üçlü ilişki hediye edince lezbiyen olduğunu fark etti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Oregon eyaletinde yaşayan Theresa Rose isimli 36 yaşındaki kadın kocası ve iki çocuğuyla birlikte mutlu bir hayat sürüyordu. Kocasına doğum gününde ilişkilerini renklendirmek için üçlü ilişki hediye ettiğini söyleyen Rose, hayatının akışını değiştiren bir karar verdi. Sosyal medyada yaptığı itirafta lezbiyen olduğunu anladığını bile getiren Rose, bir kadına hissettiği duygulara kıyasla kocasıyla arasında olan bağın duygusal anlamda sığ olduğunu gördüğünü söyledi.

“EKSİK OLAN BU”

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Kocasıyla uzun süredir evli olmasına rağmen Rose, “Bir kadınla bu yakın etkileşimi ilk kez deneyimlemek fiziksel ve duygusal anlamda yoğunluk hissetmeme neden oldu. İçimden ‘Aman Tanrım eksik olan bu’ dedim. O andan sonra evliliğimdeki mutsuzluğum ortaya çıktı ve kendimi duygusal anlamda yalnız hissettim” dedi.

Katolik ve dindar bir ailede büyüdüğünü anlatan Rose, çocukluk dönemlerinden itibaren eşcinsellerin günahkar olduğunun bilinçaltına yerleştirildiğini söyledi. Sıkı yetiştirilme tarzının onu kadınlara karşı duygularını daha fazla inkar edemeyecek duruma gelene kadar saklamaya zorladığını kabul ediyor.

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AİLESİ DESTEK OLMADI

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Boşanma kararını ve nedenini eşine anlattıktan sonra hayatının derin bir karanlığa gömüldüğünü ifade eden Rose, “Eşim bana destek olmadı. Aileme ve yakın çevreme durumu anlattığında benimle kimse görüşmedi. Duygusal olarak kendimi büyük bir çıkmazda ve karanlıkta hissettim. Kendimi bulmak uzun zaman aldı” diye konuştu.

Yaşadıklarından kısa bir süre sonra şu anki kız arkadaşı Jacqui ile tanıştığını anlatan Rose, “Çocuklarımı beraber büyütmek için Oregan’a taşındık. Hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

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sosyal medya
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