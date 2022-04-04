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Özgür aşkı kutlamak için 9 kadınla aynı anda evlenmişti! Yeni hayali herkesi şaşırttı

04.04.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Arthur O Urso, geçtiğimiz yıl özgür aşkı kutlamak ve tek eşliliği protesto etmek için aynı anda dokuz kadınla evlenerek dünya manşetlerindeki yerini almıştı. Dokuz karısı bulunan Urso, yeni hayalinin iki kadınla daha evlenmek ve hepsinden birer çocuk sahibi olmak olduğunu itiraf etti.

Özgür aşkı kutlamak için 9 kadınla aynı anda evlenmişti! Yeni hayali herkesi şaşırttı

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Arthur O Urso, kendisi gibi sosyal medya üreticisi olan Luana Kazaki ile evliydi. İkili sosyal medyadan diğer çiftlere özel olarak cinsellik tüyolarını, seksi fotoğraf ve videoları içeren paylaşımlar yapıyordu. Açık ilişki yaşadıklarını ifade eden çiftten Urso, Sao Paulo şehrinde bir Katolik kilisesinde gerçekelşen düğün töreniyle 9 kadınla dünya evine girmişti. Geçen 1 yılın sonunda kadınlardan biriyle boşanma aşamasına geldiklerini dile getiren Urso, evlenecek iki kadın daha bulmak ve her bir eşinden bebek sahibi olarak 10 çocuğa babalık yapmak istediğini söyledi.

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“HER BİRİNE DUYDUĞUM SEVGİ AYNI”

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Eşlerinden birinin çok eşlilik durumunu kabul edemediğini ifade eden Urso boşanma konusunda yaptığı açıklamada, “Beni tamamen kendisine almak istedi. Mantıklı değildi. Çünkü paylaşmak zorunda olduğunu biliyordu. Ayrılığa çok üzüldüm ama bana tek eşli ilişkiyi özlediğini söyledi.” dedi.

Her zaman 10 eşi ve her bir eşinden çocuk sahibi olma hayalini yaşattığını ifade eden Urso, “Dileğim 10 tane eşim ve 10 çocuğum olması. Şimdilik sadece 1 tane kızım var ama her bir eşimden çocuk istiyorum. Onlar benim için çok özel. Her birine duyduğum sevgi aynı onları birbirlerinden ayırt etmem imkansız” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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