Akılalmaz pozisyon! Manchester United kalecisi Onana'nın devleşeceği tuttu... Jose Mourinho gözlerine inanamadı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında taraftarının önünde İngiliz devi Manchester United'ı konuk etti. Eski takımına karşı mücadele eden Jose Mourinho, 37. dakikada yaşanan üst üste yaşanan inanılmaz pozisyonun ardından tepkisini gizleyemedi.

İLK YARIYA ÜSTÜNLÜK KURDU

Kalesinde ilk şutta gol görmesine rağmen oyundan düşmeyen sarı-lacivertliler, ilk yarıda rakibi üzerinde kurduğu baskıyla alkışları topladı. Kanarya, bu süreçte rakip ceza sahasında 21 kez topla buluşarak 4'ü isabetli olmak üzere 7 şut çekti.

MOURINHO TEPKİSİNİ SAKLAYAMADI

Gol arayan Fenerbahçe, dakikalar 37'yi gösterdiğinde yaşanan bir pozisyonla Mourinho'yu şaşkına uğrattı. Szymanski'nin açtığı ortaya vuran El-Nesyri, kaleci Onana'yı geçemedi. Devam eden atakta Tadic, dönen topu tekrar içeri çevirdi. Faslı oyuncunun şutunu yine Onana inanılmaz bir şekilde çıkardı. Yaşananların ardından Fenerbahçe teknik direktörü José Mourinho, adeta gözlerine inanamayarak kendinden geçti.