YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Akılcı ilaç kullanımı uyarısı

Akılcı ilaç kullanımı uyarısı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.07.2020 11:16 | Son Güncelleme

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan Dr.

Akılcı ilaç kullanımı uyarısı

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Necla Benlier, akılcı ilaç kullanımı konusunda uyarılarda bulunarak, "Tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara neden olmaktadır” dedi.
Dr. Benlier, akılcı ilaç kullanımıyla ilgili yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ilacı fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları, alıcının yararı için değiştirmek veya incelemek amacıyla kullanılan veya kullanılması öngörülen bir madde ya da ürün olarak tanımladığını söyledi. DSÖ tarafından akılcı ilaç kullanımının kişilerin ilaçları, klinik gereksinimlerine uygun biçimde, kişisel gereksinimi karşılayacak dozlarda, yeterli zaman diliminde, kendilerine / topluma en düşük maliyette, kolayca almaları için uyulması gereken kurallar bütünü olarak belirtildiğini kaydeden Dr. Benlier, “Akılcı ilaç kullanımı, ilacın imalinden imhasına kadarki sürecin her aşamasını kapsar, halk sağlığını ve toplum çıkarını gözetir” şeklinde konuştu.
"Yüzde 50’den fazlası uygun olmayan şekilde reçeteleniyor"
Tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımının çeşitli boyutlarda sorunlara neden olduğunun altını çizen Dr. Benlier, şöyle devam etti:
"Bu etkiler arasında hastalık ve ölüm oranlarında artış olması, ilaçların yan etki riskinin artması, kaynakların yanlış tüketilmesiyle sonuçta temel ilaçlara bile ulaşılabilirliğin azalması, acil ve temel ilaçlara karşı gelişebilecek dirence dayalı olarak, tedavinin ekonomik ve sosyal maliyetinin artması sayılabilir. Bu nedenlerden dolayı dünyada çeşitli çözüm yolları üretilmeye, geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda dünyada ‘Akılcı İlaç Kullanımı’ çalışmaları başlatılmıştır. DSÖ’nün tahminlerine göre, ilaçların yüzde 50sinden fazlası uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, temin edilmekte veya satılmakta, hastaların yarısı da ilaçlarını doğru şekilde kullanamamaktadır."
Dr. Benlier, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekti.
"Hastalıkların tekrarlamasına ve uzamasına neden oluyor"
Akılcı olmayan ilaç kullanımının hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, advers (bir ilaca karşı gelişen, zararlı ve amaçlanmayan) olay görülme sıklığının ve tedavi maliyetlerinin artmasına neden olduğunun altını çizen Dr. Benlier, akılcı olmayan ilaç kullanımı için şu örnekleri verdi:
“İlaçların gereksiz ve aşırı kullanımı, klinik rehberlere uyumsuz tedavi seçimi, piyasaya yeni çıkan ilaçların uygunsuz tercihi, ilaç kullanımında özensiz davranılması (uygulama yolu, süre, doz, vb.), uygunsuz kişisel tedavilere başvurulması, gereksiz yere antibiyotik tüketimi, gereksiz yere enjeksiyon önerilmesi, gereksiz ve uygunsuz vitamin kullanımı, bilinçsiz gıda takviyesi ve bitkisel ürünlerin kullanımı, ilaç-ilaç etkileşimleri ve besin-ilaç etkileşimlerinin ihmal edilmesi akılcı olmayan ilaç kullanımlarına örneklerdir.”
Dr. Benlier, akılcı ilaç kullanımı sürecinin, hastanın probleminin dikkatlice tanımlanması, tedavi amaçlarının belirlenmesi ve değişik seçenekler içinden etkinliği kanıtlanmış ve güvenilir bir tedavi seçilmesi, sonra da uygun bir reçete yazıp hastaya açık bilgiler ve talimatlar vererek tedaviye başlanması, tedavinin sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesini kapsayan bir yaklaşımı gerektirdiğini kaydetti. Hastaya doğru tanının konmasının ardından, mevcut olanaklar içinde en uygun ilacın veya ilaç dışı tedavinin seçimini yapacak ve buna göre reçete yazacak kişi olması nedeniyle hekimin yükümlülüğü ve davranışının, akılcı ilaç kullanımı sürecinin en önemli bileşeni olduğuna işaret eden Dr. Benlier, bu konuda hekimin dışında, eczacılara, diğer sağlık personeline, ilaç sektörüne, resmi otoriteye, hasta ve hasta yakınlarına önemli rol düştüğünü vurguladı.
Dr. Benlier, akılcı ilaç kullanımı konusunda halkın ve sağlık çalışanlarının bilinçlendirilmesinin son derece önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
75 milyon yıldır orada duruyor! Korkutan açıklama: Depremin etkisini büyütecek 75 milyon yıldır orada duruyor! Korkutan açıklama: Depremin etkisini büyütecek
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de ot yangını geceyi aydınlattı

Balıkesir’de ot yangını geceyi aydınlattı

Yarım asırlık yıllık ustadan tarhana aşına övgü

Yarım asırlık yıllık ustadan tarhana aşına övgü

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

Kayserispor ile Trabzonspor 46.randevuda

Kayserispor ile Trabzonspor 46.randevuda

Tepebaşı zabıtası Korona virüse karşı uyarıyor

Tepebaşı zabıtası Korona virüse karşı uyarıyor

BUEK Başkanı Yücel’den Bahçeşehir Koleji Sakarya Kampüsü’ne ziyaret

BUEK Başkanı Yücel’den Bahçeşehir Koleji Sakarya Kampüsü’ne ziyaret

Gaziantep Namaz Vakitleri 25 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:23
Öğle
12:42
İkindi
16:31
Akşam
19:51
Yatsı
21:22

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Cumartesi

Aydan Eczanesi
Sehitkamil
Batıkent Eczanesi
Sehitkamil
Can Eczanesi
Sehitkamil
Hacıbaba Emek Eczanesi
Sehitkamil
Mumbuç Eczanesi
Sehitkamil
Ü.Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
B. Arsu Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Tahmazoğlu’ndan Yamaçtepe müjdesi

Tahmazoğlu’ndan Yamaçtepe müjdesi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı

GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.