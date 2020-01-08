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  4. Akıllı mercek tedavisiyle kesintisiz ve net görüş

Akıllı mercek tedavisiyle kesintisiz ve net görüş

KONYA HABERLERİ  | 08.01.2020 10:48 | Son Güncelleme

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

Akıllı mercek tedavisiyle kesintisiz ve net görüş

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, yeni nesil akıllı mercek tedavisi ile hastaların uzak yakın ve ara mesafelerde kesintisiz net görüş sağladığını, ameliyat sonrası hiçbir mesafede gözlük kullanmaya gerek kalmadığını söyledi.
Medicana Konya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, katarakt hastalığının son yıllarda dünyada ve ülkemizde sıklığı giderek artan ve körlük nedenleri arasında yer alan önemli bir göz sağlığı problemi olduğunu bildirdi.
Katarakt hastalığının belirtilerinin görmede azalma, ışık saçılmaları, bulanık görme, çift görme olabileceğine, tedavinin ise günümüzde kolaylaştığına belirten Özpınar, akıllı mercek ameliyatlarına değindi.
Op. Dr. Özpınar şöyle konuştu; “Günümüzde katarakt hastalarının tedavisindeki en büyük değişiklik akıllı mercek teknolojisinin gelişmesiyle olmuştur. Standart göz içi merceklerde ameliyat sonrası hastaların yakın ve ara mesafe görmesi oldukça zayıftır ve mutlaka gözlük kullanması gerekir. Bu durum sosyal hayatımızda oldukça kısıtlılık oluşturur. Kitap okuma, telefona bakma, yemek yapma, bilgisayar başında çalışmak gibi oldukça sıradan gündelik işler görme zayıflığı nedeni ile zorlaşır. Yeni nesil akıllı merceklerde hastalarımızda uzak yakın ve ara mesafelerde kesintisiz ve net görüş olur. Ameliyat sonrası hiçbir mesafede gözlük kullanmaya gerek kalmaz. Akıllı mercekler ömürlük kalıcı göz içi mercekleridir ve ameliyat sonrası herhangi bir özel bakım ve dikkat gerektirmez. Akıllı mercekler yakın görmenin bozulduğu her yaşta katarakt gelişmemiş olsa bile uygulanabilen merceklerdir. Bu şekilde uygulanan akıllı mercekle birlikte katarakt cerrahisi uygulanır ve ileride hastada bir daha katarakt gelişmez. Akıllı mercek uygulanacak hastalar dikkatlice değerlendirilmeli, varsa başka göz hastalıkları tespit edilmelidir. Akılı merceklerin bu konuda yetkin ve yeterli tecrübeye sahip göz hekimlerince uygulanması çok önemlidir. İlerleyen teknolojinin ve bilimin insan sağlığını bu derece iyi noktalara getirmesi ilk başta biz hekimleri sevindirmektedir.”

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