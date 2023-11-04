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  4. Akın Akınözü'nün yeni partneri belli oldu! Kübra dizisinin yıldızıyla başrolde olacak

Akın Akınözü'nün yeni partneri belli oldu! Kübra dizisinin yıldızıyla başrolde olacak

04.11.2023 13:16 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Hercai dizisinde hayat verdiği Miran rolüyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Akın Akınözü şimdilerde yeni dizisi için hazırlıklarına devam ediyor. Ünlü oyuncunun Aile Albümü dizisindeki partneri belli oldu. Akın Akınözü, Kübra dizisinin yıldızıyla başrolü paylaşacak.

Akın Akınözü'nün yeni partneri belli oldu! Kübra dizisinin yıldızıyla başrolde olacak

Başrolünü Ebru Şahin ile paylaştığı Hercai diziside hayat verdiği Miran karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Akın Akınözü şimdilerde yeni dizisi Aile Albümü için hazırlıklara devam ediyor. Zeynep Günay’ın yöneteceği projede Akınözü’nün “Kılıç” karakterine hayat vereceği de ortaya çıkmıştı.

Aslıhan Malbora 1

Henüz kanalı netleşmeyen dizide ünlü oyuncunun partneri de belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak Netflix’te seyirciyle buluşacak olan “Kübra” dizisinde Çağatay Ulusoy’un partneri olan Aslıhan Malbora bu sezon birçok dizi ve filmle görüştükten sonra “Aile Albümü”yle prensipte anlaştı.

Aslıhan Malbora 2

Güçlü bir aşk hikâyesinin etrafında yaşanan olayların etkili bir dille ekrana aktarılacağı dizinin senaryosu konusunda titiz bir çalışma yürütüyor.

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