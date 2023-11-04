Akın Akınözü'nün yeni partneri belli oldu! Kübra dizisinin yıldızıyla başrolde olacak

Başrolünü Ebru Şahin ile paylaştığı Hercai diziside hayat verdiği Miran karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Akın Akınözü şimdilerde yeni dizisi Aile Albümü için hazırlıklara devam ediyor. Zeynep Günay’ın yöneteceği projede Akınözü’nün “Kılıç” karakterine hayat vereceği de ortaya çıkmıştı.

Henüz kanalı netleşmeyen dizide ünlü oyuncunun partneri de belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak Netflix’te seyirciyle buluşacak olan “Kübra” dizisinde Çağatay Ulusoy’un partneri olan Aslıhan Malbora bu sezon birçok dizi ve filmle görüştükten sonra “Aile Albümü”yle prensipte anlaştı.

Güçlü bir aşk hikâyesinin etrafında yaşanan olayların etkili bir dille ekrana aktarılacağı dizinin senaryosu konusunda titiz bir çalışma yürütüyor.





