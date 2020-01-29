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Akıncı Üssü darbe girişimi davası

ANKARA HABERLERİ  | 29.01.2020 13:15 | Son Güncelleme

Akıncı Üssü darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan cezalandırılması talep edilen tutuklu sanık eski pilot üsteğmen Emre Durgunlu, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Savunma yapmak için 2 Nisan 2019'da mahkeme huzuruna çıktığını ancak avukatının FETÖ'den yargılandığının ortaya çıkması nedeniyle duruşmaya devam edilmediğini belirten Durgunlu, "Avukatım hakkında FETÖ'den işlem yapıldığına dair bilgim yoktu. Avukatımın duruşmadan men edilmesinden hemen sonra ailem onu azletti." dedi.

Darbe girişiminden önce Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığında görev yaptığını belirten Durgunlu, olay günü kendilerine terörle mücadele harekatı yapılacağı bilgisi verildiğini söyledi.

Görev yerine bu düşünceyle gittiğini anlatan Durgunlu, daha sonra Denizli'nin Çardak ilçesine gidecek uçakta yardımcı pilot olarak görevlendirildiğini aktardı.

Denizli'ye yaklaştıklarında yaşanan bilgi kirliliği nedeniyle Kayseri'den aldıkları emirleri yerine getirmediklerini, ardından Malatya'ya geçtiklerini anlatan Durgunlu, yasa dışı bir emri yerine getirmediğini savundu.

Darbe girişiminde yer almadığına ilişkin tespitin savcılık mütalaasında da yer aldığını belirten Durgunlu, FETÖ üyesi olmadığını, buna ilişkin dava dosyasında yeteri kadar delil bulunmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Akıncı Üssü darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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