Akıncı Üssü darbe girişimi davası

Bu duruma anlam veremediğini dile getiren Köroğlu, Kavak'ın istemesi üzerine Güvenlik Harekat Merkezi'ne (GHM) geçtiğini kaydetti.

GHM'de bulunduğu sırada Tümgeneral Cevat Yazgılı'nın D kapısında buluşmalarını istediğini, terör saldırısını önlemek için çağrıldığını düşünerek buraya gittiğini ifade eden Köroğlu, şöyle devam etti:

"D kapısında önce Tunahan Özarslan'ı gördüm. Yazgılı'nın HKHM'nin kapısına ve ardından buraya giden uzmanlara ateş ettiğini öğrendim. Genelkurmay Başkanlığındaki saldırıdan dolayı Yazgılı'nın psikolojisinin bozulduğunu düşündüm. Gergin ortamda Yazgılı ve emir astsubayı silahlı şekilde üst kata geldi. Personel komutanı sakinleştirmeye çalışıyordu. Yazgılı yanına kimseyi yaklaştırmıyordu. Bu esnada Yazgılı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal ile telefonda görüştü, bana uzattı. Ünal, Yazgılı'nın emrine girmemizi emretti. 'Emredersiniz' deyip kapattım. Yazgılı'ya da sakin olmasını söyledim ancak Yazgılı beni göstererek önce 'Bunu tutuklayın' dedi, 'Neden böyle yapıyorsunuz?' diye sorunca da 'Bunu vurun' diye uzmanlara emir verdi."