SPOR

Akio Miyajima: Kagawa'nın iki gol attığını öğrenince mutlu oldum

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.02.2019 18:42 | Son Güncelleme

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Beşiktaş'ın yeni transferi Japon Shinji Kagawa'nın siyah-beyazlıların Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda 6-2 kazandığı Antalyaspor maçında oyuna girdikten sonra 3 dakikada 2 gol attığını öğrenince çok mutlu olduğunu söyledi.

Akio Miyajima: Kagawa'nın iki gol attığını öğrenince mutlu oldum

İlk maçında Kagawa'nın iki gol atarak takımının galibiyetine büyük katkı sunduğunu belirten Büyükelçi Miyajima, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Kagawa ile Galatasaray'da oynayan Yuto Nagatomo'nun Japon futbolunun Türkiye'deki temsilcileri olacağını kaydeden Miyajima, şöyle konuştu:

"Kagawa'nın ilk maçında hemen iki gol attığını öğrenince bir Japon olarak çok mutlu oldum. Galatasaray'da da Nagatomo oynuyor. Bunun yanı sıra Kagawa da şimdi Türkiye'ye geldi. İki Japon futbolcunun da Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğu daha da artırmasını temenni ediyorum. İki futbolcu da Japon futbolunun Türkiye'deki temsilcileri olacak. Türkiye liginde oynayan Kagawa'nın Japonya ve dünyadaki takipçileri de artacak. Japonya'daki Türkiye ilgisi de artacak. Türkiye'ye gelen Japon turist sayısı da artacaktır."

PARTNER33 yıl sonra Çernobil'de ilginç keşif33 yıl sonra Çernobil'de ilginç keşif
'Kagawa'nın transferi 3 dakikada bitti''Kagawa'nın transferi 3 dakikada bitti'
Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeğiGalatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş shinji kagawa Akio Miyajima

En Çok Okunan Haberler

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Aziz Yıldırım'dan F.Bahçe sorusuna yanıt

Aziz Yıldırım'dan F.Bahçe sorusuna yanıt

Galatasaray'ın yeni transferinde kriz

Galatasaray'ın yeni transferinde kriz

Ve Mata açıklaması geldi

Ve Mata açıklaması geldi

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Beşiktaş'tan 8 gollü tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan 8 gollü tarihi galibiyet!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Eski Beşiktaşlı hayatını kaybetti!

Eski Beşiktaşlı hayatını kaybetti!

Beşiktaş Avrupa devleri arasına girdi!

Beşiktaş Avrupa devleri arasına girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akio Miyajima: Kagawa'nın iki gol attığını öğrenince mutlu oldum

Büyükelçiden Kagawa'ya övgü

Hüseyin Yücel: Kagawa'nın transferi 3 dakikada bitti

'Kagawa'nın transferi 3 dakikada bitti'

Galatasaray Vida sayesinde Maicon'u Nassr'a kiraladı

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Kagawa'da Fenerbahçe ve Galatasaray gerçeği

Kagawa'da F.Bahçe ve G.Saray gerçeği

Oğuzhan Çelik, 5000 Evlerspor'dan Beşiktaş'a transfer oldu

Amatör ligden Beşiktaş'a transfer oldu

Beşiktaş, devre arasında kadrosuna kattığı isimlere imza töreni düzenledi

Kagawa açıkladı! Gelecek sezon...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.