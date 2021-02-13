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Akkuş şeker fasulyesi için sulama göleti yapılacak

13.02.2021 18:40 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Akkuş ilçesinde farklı damak lezzeti, çabuk pişirilmesi ve dağılmaması özelliği ile tanınan ve 2011 yılında coğrafi işaret tescili yapılan Akkuş şeker fasulyesinin üretiminin arttırılması için sulama göleti yapılacak.Ordu Valisi Tuncay Sonel, Akkuş ilçesine giderek, çeşitli ziyaret, inceleme ve temaslarda bulundu.

Ordu’nun Akkuş ilçesinde farklı damak lezzeti, çabuk pişirilmesi ve dağılmaması özelliği ile tanınan ve 2011 yılında coğrafi işaret tescili yapılan Akkuş şeker fasulyesinin üretiminin arttırılması için sulama göleti yapılacak.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, Akkuş ilçesine giderek, çeşitli ziyaret, inceleme ve temaslarda bulundu. Başta Kaymakamlık olmak üzere diğer kamu kurumlarını ziyaret eden Vali Sonel, Türk Patent Enstitüsünden ‘Coğrafi İşaret Tescili’ alan Akkuş şeker fasulyesinin üretiminin arttırılması amacıyla sulama göleti yapılacağını açıkladı.
Farklı damak lezzeti, çabuk pişirilmesi ve dağılmaması özelliği ile yoğun bir talep gören, 2011 yılında coğrafi işaret tescili yapılan yaklaşık bin 500 üreticisinin bulunduğu şeker fasulyesinin yıllık üretiminin 500 ton olduğunu belirten Vali Sonel, “Bu miktar talebi karşılamaya yetmemektedir. Yöre insanımıza önemli bir ekonomik gelir sağlayan şeker fasulyesi üretiminin artırılması için sulama sistemine ihtiyaç duyulmaktaydı. Bunun için de Kırtal Sulama Göleti’nin yapılması yatırım programa alındı” dedi.
Kırtal Sulama Göleti’nin yapımı ile birlikte Akkuş’ta şeker fasulyesi üreticilerinin çok önemli bir sorununun ve ihtiyacının giderileceğini ifade eden Vali Sonel, “Akkuş ilçemizde üretimi yapılan ve yoğun talep gören şeker fasulyesinin üretimini artırmak ve böylece yöredeki çiftçilerimizin kazancını artırmak için ihtiyaç duyulan Kırtal Sulama Göleti’nin yapımın programa alınmasını sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, DSİ Genel Müdürümüze ve Bölge Müdürümüze, ben de üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum. Akkuşlu üreticilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Aldığını vatandaşa dağıttı
Akkuş ilçesindeki esnafları da ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, esnafların hal ve hatırını sorarak, kendileriyle kısa süreli sohbetlerde bulundu. Esnaflara, bol ve bereketli kazanç dileğinde bulundu. Bazı esnaflardan yöresel gıda ürünleri satın alan Vali Sonel, aldığı gıda ürünlerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdi.
Esnaf ziyareti sırasında girdiği bir fırından simit satın alan Vali Tuncay Sonel, sokaktaki vatandaşlara aldığı simitleri ikram ederek, vatandaşlarla da ayak üstü sohbette bulundu.

Şehit ailesini ziyaret etti
Vali Tuncay Sonel, Akkuş ilçesi ziyaret programı kapsamında, 14.10.2016 tarihinde Mardin’de bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen el yapımı paylayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Piyade Er Yunus Kaymak’ın ilçenin Çayıralan mahallesinde yaşayan annesi Şehri ve babası Cemil Kaymak’ı da ziyaret etti.
Şehit Piyade Er Yunus Kaymak’ın annesi Şehri ve babası Cemil Kaymak’ın hal ve hatırını soran, sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Sonel, şehidimizin ailesinin istek ve taleplerini de dinleyerek, kendileriyle ve yakınlarıyla bir süre sohbette bulundu.

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