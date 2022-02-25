YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Akkuyu NGS sahasında görevli bir Rus, iş kazasında öldü

Akkuyu NGS sahasında görevli bir Rus, iş kazasında öldü

25.02.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akkuyu NGS sahasında görevli bir Rus, iş kazasında öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) taşeron şirket personeli bir Rus işçinin, montaj çalışmaları sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybettiği bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, dün Akkuyu NGS birinci güç ünitesinin yanında bulunan ön montaj alanında, Rusya uyruklu bir işçinin montajı gerçekleştirilen metal yapının altında kaldığı belirtildi.

Kazada işçinin hayatını kaybettiği, ardından adli sürecin başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca özel bir komisyon tarafından olayın nedenleri araştırılmaktadır. Soruşturmanın sonuçlarına göre iş planlama ve yürütülmesini ihlal eden ya da olaya sebep olan sorumlularla ilgili gereği yapılacaktır. Akkuyu Nükleer AŞ, merhumun ailesine ve arkadaşlarına en içten başsağlığı dileklerini sunmaktadır. Ailesine gerekli her türlü destek sağlanacaktır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Narenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdiNarenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdi
Ankara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen annenin cenazesi Yozgat'ta defnedildiAnkara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen annenin cenazesi Yozgat'ta defnedildi
Elazığ'da otobüs şoförü bulduğu 40 tam altını sahibine teslim ettiElazığ'da otobüs şoförü bulduğu 40 tam altını sahibine teslim etti
Anahtar Kelimeler:
İşçi Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 27 Şubat Pazar

İmsak
05:49
Sabah
07:09
Öğle
12:59
İkindi
16:09
Akşam
18:40
Yatsı
19:54
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Belden aşağısını görenler kendini tutamadı! "Çıplaklık yarışı mı var?"

Belden aşağısını görenler kendini tutamadı! "Çıplaklık yarışı mı var?"

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Dekoltesine anlam veremediler! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesine anlam veremediler! “Giymesen de olurmuş”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler...”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler...”

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.