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Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde bazı ana ekipmanların montajı yapıldı

02.03.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde bazı ana ekipmanların montajı yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) birinci güç ünitesinin reaktör binasında bazı ana ekipman bileşenlerinin kurulumu tamamlandı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kurulumu yapılan bileşenler arasında, geçen yıl montajı tamamlanan nükleer reaktör basınç kabının yanı sıra reaktör binasında ana sirkülasyon pompaları ünitelerinin basınç kapları, acil durum kor soğutma sistemi hidrolik tankları ve buhar jeneratörleri yer aldı.

Ön kurulumu, inşaat sahasındaki özel olarak donatılmış atölyede yapılan ana sirkülasyon boru hattı blokları da montaj bölgesine gönderildi.

Montaj işlemi, ekipmanın vinç yardımıyla reaktör binasının açık üst silindirik bölümünden indirilmesine dayanan "Open Top" teknolojisi kullanılarak yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, şunları kaydetti:

"Buhar jeneratörlerinin kurulumunu yaparak birinci güç ünitesinin inşasının kilometre taşı olan birinci çevrim soğutucusunun sirkülasyonunun gerçekleşeceği ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemine bir adım daha yaklaştık. İnşaatçıların şimdi temiz montaj alanı olarak adlandırılan bölümü donatması gerekecek. Ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemi sırasında tesislerin temizliği, hava kalitesi ve nemliliğinin sağlanması gerekiyor çünkü ana sirkülasyon boru hattının kaynaklı bağlantılarının kalitesi için önceden belirlenmiş özel şartlara titizlikle uyulması gerekmektedir."

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