Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesindeki kor tutucunun montajı yapıldı

MERSİN (AA) - Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci ünite reaktör binasında, en önemli ekipmanlardan biri olan kor tutucunun montajının tamamlandığı bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, gövde yüksekliği 5,8 metre, çapı 6,1 metre, ağırlığı ise 169 tonu bulan ve bir tank görüntüsüne sahip olan kor tutucunun, olası bir kaza durumunda nükleer yakıtın çevreye yayılmasını önlediği belirtildi.

Kor tutucunun ayrıca, yakıtın reaktörün sızdırmaz bölgesinde güvenli bir şekilde hapsedilmesini de sağladığının aktarıldığı açıklamada, bunun olası bir kaza durumunda zincirleme reaksiyonu anında durdurarak erimiş yakıtı kararlı bir şekilde tutabilmeyi sağlayan özel bir malzemeyle kısmen doldurulacak şekilde tasarlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, nükleer güç ünitesinin pasif güvenlik sisteminin önemli bir unsuru olan kor tutucunun, Rus nükleer uzmanlarının geliştirdiği benzersiz bir icat olduğunu belirtti.