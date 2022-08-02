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Akkuyu Nükleer AŞ'den nükleer güç santralindeki çalışanlarla ilgili açıklama

02.08.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akkuyu Nükleer AŞ'den nükleer güç santralindeki çalışanlarla ilgili açıklama

MERSİN (AA) - Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışanların yüzde 80'inin Türk vatandaşı olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, 20 milyar dolar bedelle inşa edilen santralin Türkiye'nin tek kalemdeki en büyük yatırımı olduğu belirtildi.

Santralin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydına göre kentin en büyük işvereni olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akkuyu NGS, yüzde 80'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 25 bin kişiye istihdam sağlıyor. Projede sadece geçen yıl santralin inşa edildiği Gülnar'dan 600'den fazla kişi istihdam edildi. 550 bin parçadan oluşacak NGS'de inşaat, elektrik-elektronik, makine ve imalat sanayi ile bunların alt dallarıyla pek çok sektör iş yapıyor. Akkuyu NGS projesine malzeme, ekipman, hizmet sağlayan ve çeşitli çalışmalar yürüten yüzlerce Türk şirketi bulunuyor. Projede 6,5 milyar dolarlık yerelleştirme hedefi bulunuyor. Türk tedarikçilere verilen sipariş hacmi ise şimdiden 3,2 milyar dolara ulaşmış durumda."

Santralin dördüncü güç ünitesinin temelinin 21 Temmuz'da atıldığı anımsatılan açıklamada, projenin ilk ünitesinin Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023'te devreye girmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, Türk şirketlerinde görevli yetkililerin sahadaki çalışmalarla ilgili görüşlerine de yer verildi.

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