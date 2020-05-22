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Akkuyu Nükleer AŞ'nin yöneticileri sahadaki çalışanları dinledi

MERSİN HABERLERİ  | 22.05.2020 14:35 | Son Güncelleme

Akkuyu Nükleer AŞ'nin yöneticileri sahadaki çalışanları dinledi

MERSİN (AA) - Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yöneticileri, video konferans yöntemiyle sahadaki çalışanlarla toplantı yaptı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Gülnar ilçesindeki inşaat sahasındaki konferansa Genel Müdür Birinci Yardımcısı NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, İnsan Kaynakları Direktörü Yulia Zholobova ve Sürdürülebilir Kalkınma ve İletişim Direktörü Tatiana Klevantseva da katıldı.

Yöneticiler, Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesinden (NRNUMEPhI) mezun olan, 36 yaş altındaki Türk uzmanlar ile Rus çalışanlarla görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Müdür Birinci Yardımcısı NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, projesinin ilerleyişi, güncel durumu ve gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan inşaat aşamaları hakkında bilgi verdi.

Butckikh, Türkiye’nin ilk nükleer santralini devreye alma ve işletme görevlerini üstlenecek genç uzmanların, şirket faaliyetlerine aktif bir şekilde katılım sağlamalarını umut ettiğini de vurguladı.

İnsan Kaynakları DirektörüZholobova ise 2020'nin proje için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Organizasyonlar ve etkinlikler için aktif olarak yeni fikirler sunulmasını istediklerini aktaran Zholobova, çalışanlarla sürekli diyalog kurduklarını ve karşılaşılan herhangi bir sorunda çözüme hazır olduklarını aktardı.

Staj programlarıyla yakından ilgilenen uzmanlar ise şirket personeline yönelik kültürel, spor ve sosyal etkinlikler hakkında duyurular için ek iletişim kanalları oluşturulmasını istedi.

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