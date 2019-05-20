Aklınız şaşacak! Eşi bahçedeki ağacı kesince öyle bir şey yaptı ki

Kimi insanlar kendi el becerileriyle kullanılmayan eşyalardan oldukça yaratıcı bir şekilde yeni şeyler ortaya çıkarmayı çok severler. Sonuç her zaman düşündükleri ve planladıkları gibi mükemmel olmasa da çoğu zaman ortaya oldukça yaratıcı ve güzel şeyler çıkar. Bu haberde de eşinin kestiği ağaçtan kendi yaratıcılığıyla ortaya harika bir şey çıkaran Mimi’nin projesi sizi şaşırtmaya yetecek.

Mimi yaptığı DIY projeleriyle Youtube ve internette oldukça ünlü bir kişi. Yaptığı projeler birçok kişiye ilham vermekte olup en son projesi de interneti resmen salladı. Yaptığı paylaşım hızla yayılarak birçok kişinin etkilenmesine neden oldu.

Eşi ağacı kesince yaptığına inanamayacaksınız!

Mimi yaptığı DIY projeleriyle Youtube ve internette oldukça ünlü bir kişi. Yaptığı projeler birçok kişiye ilham vermekte olup en son projesi de interneti resmen salladı. Yaptığı paylaşım hızla yayılarak birçok kişinin etkilenmesine neden oldu.

Eşinin ön bahçelerindeki çürümüş ağacı kesmesiyle birlikte Mimi'nin aklına kütüğü kullanarak oldukça yaratıcı bir şey yapma fikri geldi.

Ağacın çürük kısımlarını kesen eşini durduran Mimi ağacın kalan parçasını A şeklinde kesmesini istedi.

Daha sonrasında ise eşiyle birlikte bir yapı markete giderek projesinde kullanacağı malzemeleri aldı. Sedir ağacı döşemesi Mimi'nin bu projede kullanmayı planladığı ana malzemesiydi.

Eşinden bu döşemeyi istediği şekilde ve ölçülerde kesmesini istedi. Mimi'nin isteği doğrultusunda döşemeyi kesen adam Mimi'nin tam olarak ne yapmayı planladığını henüz anlamamıştı.

Ancak Mimi'nin bu konulardaki yeteneği ve yaratıcılığını bildiği ve ona güvendiği için proje hakkında çok da soru sorma ihtiyacı hissetmedi.

Sonraki adımda eşinin şekil verdiği sedir ağacı döşemelerini, A şeklinde kesilmiş kütüğe yapıştırdı ve bir çatı görünümü oluşmasını sağladı.

Kütüğün yeni çatısının sabit ve sağlam olması için birkaç ekleme de yapan Mimi daha sonra kütüğün etrafını siyah kumlarla kapladı.

Sonrasında kütüğün geri kalanını yapana kadar çatıyı siyah poşetle kaplayarak herhangi bir yağmurda su almasını engelledi.