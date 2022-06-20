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AKOM'dan İstanbul'da gök gürültülü sağanak uyarısı

20.06.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AKOM'dan İstanbul'da gök gürültülü sağanak uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), gece yarısı itibarıyla il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini bildirdi.

AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bu gece yarısı itibarıyla ısınan havanın yükselmesi nedeniyle il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanması bekleniyor.

Yağışların yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

AKOM, İstanbulluları ani ve etkili yağışlara karşı dikkatli olmaya ve gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

İstanbul'da hava sıcaklıkları hafta boyunca 28 ile 30 derece aralığında seyredecek.

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