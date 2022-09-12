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Akraba kelimesinin eş anlamı nedir? Akraba kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dil gelişen ve değişen bir yapıya sahiptir ve onu kullananlar ile yaşar. Geçen zaman ve yaşanan değişimlerden dil de etkilenir. Bu etkiler dolayısıyla ortaya yeni kelimeler ve anlamlar çıkar. Bu durumda bazı kelimelerin aynı ya da benzer anlama gelmesini sağlar. Aynı ya da benzer anlama gelen ancak farklı yazılan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Peki, akraba kelimesinin eş anlamı nedir?

Akraba kelimesinin eş anlamı nedir? Akraba kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Günlük yaşamda anne-baba-kardeş gibi birinci dereceden başlayarak kan bağı olan yakınlara akraba denir. Akraba kelimesi Türkçeye Arapçadan gelen birçok sözcükten biridir. Arapçadaki "aḳribāˀ" kelimesinden evrilmiştir. Dilimize Türkçeleşerek "akraba" olarak geçmiştir.

Türk Dil Kurumuna göre birbirine kan bağıyla bağlı olan kişileri tanımlamak için kullanılır. Anne, baba, kardeş, amca, dayı, büyükanne, büyükbaba gibi kan bağı ile yakınlık bulunan kişiler akrabadır.

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Akraba kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Akraba kelimesi ile aynı anlama gelen başka kelimeler de vardır. Aynı anlamı taşıyan ancak yazılışları farklı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Yazılışı farklı şekilde ancak akrabanın eş anlamlısı olan kelime "hısım"dır. Hısım kelimesi de akraba kelimesi gibi yakınları ifade eder. Hısım kelimesi dışında "yakın" kelimesi de akrabanın eş anlamlısıdır. Aynı anlama gelen kelimeleri bir arada kullanmak kimi zaman anlatım bozukluğuna yol açabilir. Eş anlamlı kelimeleri kullanırken anlatım bozukluğunun varlığına dikkat etmek gerekir.

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Akrabanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Akrabanın eş anlamlısı olan sözcüklerle örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Bu bayram tüm eş dost tüm hısım bir araya geldiler.
  • Hısımlarını ziyaret etmek için memleketine yola çıktı.
  • Yakınlarına, arkadaşlara kısacası herkesi hayatı zindan etmişti.
  • Okul için şehir dışına gidince hısmıyla görüşememeye başlamıştı.
  • Hısmıyla hasım olmayı hiç istememişti ancak işin içine büyü girince her şey çok tatsız bir hâl almıştı.
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