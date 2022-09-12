Akraba kelimesinin eş anlamı nedir? Akraba kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Günlük yaşamda anne-baba-kardeş gibi birinci dereceden başlayarak kan bağı olan yakınlara akraba denir. Akraba kelimesi Türkçeye Arapçadan gelen birçok sözcükten biridir. Arapçadaki "aḳribāˀ" kelimesinden evrilmiştir. Dilimize Türkçeleşerek "akraba" olarak geçmiştir.
Türk Dil Kurumuna göre birbirine kan bağıyla bağlı olan kişileri tanımlamak için kullanılır. Anne, baba, kardeş, amca, dayı, büyükanne, büyükbaba gibi kan bağı ile yakınlık bulunan kişiler akrabadır.
Akraba kelimesi ile aynı anlama gelen başka kelimeler de vardır. Aynı anlamı taşıyan ancak yazılışları farklı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Yazılışı farklı şekilde ancak akrabanın eş anlamlısı olan kelime "hısım"dır. Hısım kelimesi de akraba kelimesi gibi yakınları ifade eder. Hısım kelimesi dışında "yakın" kelimesi de akrabanın eş anlamlısıdır. Aynı anlama gelen kelimeleri bir arada kullanmak kimi zaman anlatım bozukluğuna yol açabilir. Eş anlamlı kelimeleri kullanırken anlatım bozukluğunun varlığına dikkat etmek gerekir.
Akrabanın eş anlamlısı olan sözcüklerle örnek cümleler vermek gerekirse: