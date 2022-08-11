Giysi eş anlamlısı nedir? Giysinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Giysi isim türünde bir sözcüktür. Esvap, kıyafet, elbise gibi kelimeler giysi yerine kullanılabilen kelimelerdir. Farklı yörelerde farklı anlamlarda kullanıldığı da olur.

Giysi kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu giysi kelimesi için isim türünde tek bir tanım yapar. Bu tanım ve bu tanım için verilmiş olan örnek cümle şu şekildedir:

Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, kıyafet, esvap libas, urba.

Örnek cümle:

"Hanımlar tatil köylerinde son moda giysiler giyiyorlar. (Çetin Altan)"

Giysi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Kıyafet, esvap, libas, urba, giyecek, elbise, giyim eşyası kelimeleri giysinin eş anlamlısı olan kelimelerdir. Giysi yerine cümle içinde kullanılabilir. Giysi kelimesi ya da yerine geçebilecek olan eş anlamlı kelimeler ile farklı ve birleşik türde yeni kelimeler türetmek de mümkündür.

Bu duruma örnek olarak şu birleşik kelimeler verilebilir:

Giysi dolabı: Giysilerin, düzenli bir biçimde saklanmasını ve kullanmak istendiğinde kolay ulaşılmasını sağlayacak biçimde yapılmış dolap, gardırop.

Resmi giysi: Bazı bayram, toplantı, yemek veya bunun gibi etkinlikler kapsamında giyilmek zorunda olunan belli nitelikleri bulunan giysi, kıyafet, remi elbise.

Giysinin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntemlerden biri o kelimeyi cümle içinde kullanmak olacaktır. Dilimizde birçok kelimenin birden fazla anlamı olması nedeniyle yerine kullanılacak kelime o anlama göre belirlenmelidir.

O kelimenin yerine doğru kelimeyi seçmek için yer aldığı cümlenin tamamına bakılmalıdır. Bu sayede hangi amaçla ve hangi anlamında kullanıldığı tespit edilebilir. Giysi eş anlamlısı olan kelime ve giysi kelimesi ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

Düğüne bu kıyafetle mi gideceksin?

Elbise dolabını düzenler misin?



