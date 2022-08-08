Eleştiri eş anlamlısı nedir? eleştirinin Eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçede hemen her kelimenin birden fazla anlamı vardır. Bu sebeple eş anlamlı kelimeleri de birden fazla olabilir. Eleştirinin eş anlamlısı olan kelimeler de birden fazladır. Hangi anlamına göre cümle içinde kullanılıyorsa o anlama göre bir eş anlamlı kelime seçilmesi gerekir.

Birini yargılamak, incelemek kritiğini yapmak durumları söz konusu olduğunda eleştiri kelimesi kullanılır. İsim türündedir. Birçok kelime eleştiri kelimesi yerine cümle içinde kullanılabilir.

Eleştiri kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu eleştiri kelimesi için birden fazla tanım yapar. İsim türünde olan ve farklı alanlarda kullanılan örnek cümleler de TDK tarafından paylaşılmıştır. Bu tanımlar ve tanımlar için verilen örnek cümleler şunlardır:

Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit.

Örnek cümle:

"Haklarında yazılan yüceltici eleştirileri de tam anladığımı söyleyemem. O zaman biraz komplekse kapılıyorum. (Nezihe Meriç)"

Edebiyat alanındaki tanımı şöyle verilmiştir: Bir edebiyat eserini ya da sanat eserini her yönü ile değerlendirerek onun anlaşılmasını sağlamak amacıyla yazılan yaz türü, tenkit, kritik.

Felsefe alanında kullanımı için ise şu tanım vardır: Özellikle bilginin temellerini ve doğruluk durumunu inceleme, sınama, yargılama.

Örnek cümle:

"Zengin seçenekleri dinlerken siz de muhayyilenizi, eleştiri bilincinizi bilemiş olurdunuz. (Haldun Taner)"

Eleştiri kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Tenkit, inceleme, kritik, sınama, yargılama kelimeleri eleştiri yerine kullanılabilir.

Eleştirinin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Cümlenin bütününe bakarak o kelimenin hangi anlamda kullanıldığı anlaşılabilir. Eş anlamlı kelime de buna göre o kelime yerine kullanılır.

Eleştiri kelimesinin ve eleştiri eş anlamlısı olan kelimelerin yer aldığı bazı örnek cümleler şunlardır: