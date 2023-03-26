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Akrabaları depremde hayatını kaybetmişti! Karsu bir acı haberle daha yıkıldı

26.03.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da ailesinden 10'dan fazla kişiyi kaybeden Karsu Dönmez o süreçte nenesine ulaşınca çok sevinmişti. Ancak Karsu aldığı acı haberle yıkıldı. Karsu Dönmez'in nenesi hayatını kaybetti.

Akrabaları depremde hayatını kaybetmişti! Karsu bir acı haberle daha yıkıldı

Şarkıcı Karsu Dönmez, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yıkıma uğrayan illerden biri olan Hatay'da çok sayıda yakınını kaybetti. Bu süreçte depremzedeler için büyük yardım kampanyaları düzenleyen Karsu deprem sonrası ninesine de ulaşmak için büyük çaba harcamıştı.

Dönmez o dönem nenesine ulaşınca sevinmiş ve nenesiyle pozlarını da paylaşmıştı. Enkazdan kurtarılan Karsu'nun nenesinin ölüm haberi geldi.

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Şarkıcı acı haberi Instagram hesabından duyurdu. Ünlü şarkıcı söz konusu paylaşımında, "Nur içinde yat nenem" notunu düştü.

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Öte yandan Hatay’ın Karsu Köyü'nden 1990'da Hollanda’ya göç eden bir ailenin kızı olan Karsu, Hollanda’da depremzedeler için düzenlenen bağış gecesinde yardım toplamıştı.


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Karsu ele karsu köyü

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